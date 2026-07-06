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FIM DA FESTA E VIOLÊNCIA

BH: adolescente e jovem são baleados após eliminação do Brasil da Copa

Segundo a PM, suspeitos chegaram em duas motocicletas e dispararam diversas vezes contra as vítimas; carro e comércio também foram atingidos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/07/2026 07:58

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Dupla em motos abre fogo e deixa dois feridos após jogo do Brasil na capital mineira
Dupla em motos abre fogo e deixa dois feridos após jogo do Brasil na capital mineira crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 foram baleados na noite desse domingo (5/7), após o jogo do Brasil pela Copa do Mundo, no bairro Flávio Marques Lisboa, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o ataque aconteceu por volta das 19h25, na Avenida Menelick de Carvalho. De acordo com a ocorrência, dois suspeitos chegaram em duas motocicletas e efetuaram diversos disparos contra as vítimas antes de fugirem.

Os dois feridos foram socorridos ao Hospital Júlia Kubitschek e, posteriormente, seriam transferidos para o Hospital João XXIII.

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Uma das vítimas contou aos militares que suspeita que os autores pertençam à gangue conhecida como "Gorilão". Segundo ele, já foi ameaçado de morte anteriormente e os suspeitos chegaram a gravar vídeos exibindo armas de fogo enquanto o procuravam nas imediações do condomínio onde mora.

Durante os trabalhos no local, a Polícia Militar constatou que um Volkswagen CrossFox foi atingido por um disparo no vidro traseiro. Um estabelecimento comercial próximo também apresentava diversas marcas de tiros no portão.

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A perícia da Polícia Civil recolheu cartuchos de diferentes calibres na cena do crime. A outra vítima não tinha condições de prestar depoimento devido aos ferimentos. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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