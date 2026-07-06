BH: adolescente e jovem são baleados após eliminação do Brasil da Copa

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 foram baleados na noite desse domingo (5/7), após o jogo do Brasil pela Copa do Mundo, no bairro Flávio Marques Lisboa, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o ataque aconteceu por volta das 19h25, na Avenida Menelick de Carvalho. De acordo com a ocorrência, dois suspeitos chegaram em duas motocicletas e efetuaram diversos disparos contra as vítimas antes de fugirem.

Os dois feridos foram socorridos ao Hospital Júlia Kubitschek e, posteriormente, seriam transferidos para o Hospital João XXIII.

Uma das vítimas contou aos militares que suspeita que os autores pertençam à gangue conhecida como "Gorilão". Segundo ele, já foi ameaçado de morte anteriormente e os suspeitos chegaram a gravar vídeos exibindo armas de fogo enquanto o procuravam nas imediações do condomínio onde mora.

Durante os trabalhos no local, a Polícia Militar constatou que um Volkswagen CrossFox foi atingido por um disparo no vidro traseiro. Um estabelecimento comercial próximo também apresentava diversas marcas de tiros no portão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil recolheu cartuchos de diferentes calibres na cena do crime. A outra vítima não tinha condições de prestar depoimento devido aos ferimentos. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. O caso será investigado pela Polícia Civil.