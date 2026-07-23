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PERSEGUIÇÃO

PCMG investiga denúncia de intolerância religiosa contra adolescentes

Jovem, de 19 anos, relatou à polícia ter sido atropelada, perseguida e agredida por dois homens durante um ato religioso

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E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/07/2026 16:59 - atualizado em 23/07/2026 17:00

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Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PCMG apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos que serão submetidos à análise técnica
Inquérito foi instaurado para apurar os fatos crédito: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para apurar o caso de uma jovem, de 19 anos, que afirma ter sido atropelada, perseguida e agredida por dois homens durante um ato religioso ligado à umbanda. A ocorrência foi registrada na Rua José Coimbra, no Bairro Jardim Nazareno, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite do último sábado (18/7). Os autores ainda não foram identificados.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), a vítima disse que estava na rua, próximo de casa, acompanhada da prima, de 14 anos, quando uma caminhonete Ford Courier prata passou pelo local. A jovem afirmou que o motorista jogou o carro contra ela, jogando-a no chão. Com impacto, ela disse que bateu a cabeça e sofreu lesões pelo corpo.

Ainda conforme o registro policial, um dos passageiros desceu da caminhonete com uma pá e tentou agredir as duas adolescentes. Elas falaram que conseguiram fugir correndo. A mais nova contou ter sofrido ferimentos e teve o celular danificado durante a confusão. Já a de 19 anos foi socorrida e encaminhada à UPA Teresópolis.

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Em vídeo divulgado nas redes sociais, a mãe da jovem de 19 anos disse que a família está abalada com o episódio. "Foi uma situação grave de intolerância religiosa, de tentativa de assassinato. Algo que deixou a minha família extremamente abalada e a minha filha muito abalada", afirmou Tânia. Segundo a responsável, a moça sofre com dores de luxações na coluna e nas costelas.

A mãe ainda denunciou que, antes do atropelamento, os ocupantes do veículo teriam feito ofensas relacionadas à religião da filha e da sobrinha. "Quando gritam que ali não é lugar de macumbeiro e jogam um carro para cima de uma jovem, eles assumem o risco de matar", desabafou.

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Procurada para saber sobre as investigações, a PCMG se limitou a informar que  foi instaurado inquérito Policial com diligências para apuração dos fatos e autoria. 

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