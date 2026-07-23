Rumo ao centenário, Mercado Central renova parceria com a Itambé

Rumo ao centenário, que será celebrado em 2029, o Mercado Central de Belo Horizonte renovou a parceria com a Itambé por mais quatro anos. O novo contrato, dá continuidade à relação iniciada em maio de 2019, com foco em ações ligadas à valorização da cultura, da gastronomia e da economia local, além de fortalecer a conexão com o público.

Para o presidente do mercado, Geraldo Campos, a renovação representa a continuidade de uma relação construída entre as duas instituições. "A Itambé faz parte da história do Mercado Central. E renovar sua parceria para o centenário do Mercado reforça a confiança construída ao longo dos anos e torna esse momento ainda mais especial para nós", destaca.

Desde o início da parceria há sete anos, uma das principais ações desenvolvidas é a Cozinha Interativa Itambé, espaço instalado dentro do estacionamento do empreendimento que promove oficinas, demonstrações culinárias, cursos e encontros voltados à gastronomia. A iniciativa reúne visitantes, profissionais do setor e amantes da culinária em atividades que destacam ingredientes, receitas e tradições mineiras.

2029 também será um ano especial para a Itambé, que celebrará 79 anos de história. "O Mercado Central é um dos maiores símbolos da cultura mineira. Para a Itambé, renovar essa parceria demonstra o quanto acreditamos na força dessa história e no valor de iniciativas que preservam e celebram as tradições de Minas Gerais", afirma Paul Grasset, diretor-geral da empresa de laticínios.

Além de fortalecer a programação do Mercado Central, a parceria também busca impulsionar o comércio e o turismo, setores diretamente ligados à movimentação do espaço, que recebe diariamente entre 30 mil e 60 mil visitantes e é reconhecido como um dos principais destinos gastronômicos do país.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima