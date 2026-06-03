Além do fígado com jiló: 5 pratos imperdíveis do Mercado Central de BH

Belo Horizonte é um destino certo para quem ama boa gastronomia, e o coração dessa experiência é o Mercado Central. Embora o clássico fígado acebolado com jiló seja um dos pratos mais emblemáticos do local, o mercado oferece uma variedade de outros sabores que merecem ser explorados por quem busca a autêntica culinária mineira.

Para quem visita o espaço, seja pela primeira vez ou como um frequentador assíduo, há opções que vão muito além do tradicional e surpreendem o paladar. O ambiente vibrante, cheio de cores e aromas, convida a um verdadeiro passeio gastronômico. A dica é ir com fome e disposição para provar um pouco de tudo.

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Confira 5 delícias para provar no Mercado Central

Pão de queijo recheado

O pão de queijo é um símbolo mineiro, e no Mercado Central ele ganha versões recheadas que o transformam em uma refeição. As opções mais comuns incluem pernil desfiado, linguiça artesanal, lombo e até opções doces. A combinação do queijo quente com o recheio suculento é uma experiência obrigatória para quem passa por lá.

Broa de fubá com queijo

Poucos quitutes representam tão bem a culinária mineira quanto o tradicional bolo de fubá com queijo do Mercado Central de Belo Horizonte. Com textura macia, sabor marcante e o equilíbrio perfeito entre o doce do fubá e o toque salgado do queijo minas, a receita atravessa gerações e conquista moradores e turistas.

Mexido Mineiro

Servido em porções generosas, o mexido se tornou uma parada obrigatória para quem visita o mercado, representando a criatividade da cozinha mineira e o costume de reunir diferentes sabores em uma única panela. Mais do que uma refeição, é uma experiência que traduz a essência da gastronomia de Minas Gerais.

Doces de leite artesanais

Produzidos por fabricantes de diversas regiões de Minas Gerais, eles se destacam pela textura cremosa, sabor intenso e preparo tradicional, muitas vezes seguindo receitas passadas de geração em geração. Encontrados em diferentes versões, das mais suaves às mais consistentes, os doces de leite são um símbolo da doçaria mineira e uma das lembranças mais procuradas por quem visita o mercado em busca dos sabores autênticos do estado.

Queijos premiados

Os queijos artesanais vendidos no Mercado Central de Belo Horizonte são verdadeiros embaixadores da tradição mineira. Vindos de regiões reconhecidas pela excelência na produção, como Canastra, Serro e Araxá, muitos deles acumulam prêmios nacionais e internacionais pela qualidade e pelo sabor únicos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.