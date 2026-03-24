Roteiro de 3 dias em BH para aproveitar o melhor da gastronomia local

Belo Horizonte respira gastronomia e se torna o destino perfeito para uma viagem de sabores durante todo o ano. Para quem planeja mergulhar na culinária local, montamos um roteiro de 3 dias que combina clássicos imperdíveis e novidades que surpreendem o paladar. Prepare-se para uma imersão completa.

A capital mineira, reconhecida pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia, oferece uma experiência única que vai muito além do pão de queijo. A programação a seguir foi pensada para otimizar seu tempo e garantir que você prove o melhor que a cidade tem a oferecer, desde os botecos tradicionais até os restaurantes mais refinados.

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Dia 1: Imersão no coração de BH

Comece sua jornada no Mercado Central. Caminhe pelos corredores, prove queijos artesanais, doces caseiros e, para os mais corajosos, uma dose de cachaça local. O almoço por lá é uma tradição: fígado acebolado com jiló é um dos pratos mais famosos e representa a autêntica comida de boteco mineira.

À tarde, explore a Praça da Liberdade e seu circuito cultural. Faça uma pausa para um café coado na hora acompanhado, claro, de um pão de queijo quentinho em uma das cafeterias da região. Para o jantar, a dica é o bairro de Santa Tereza, berço de bares icônicos e do Clube da Esquina. Escolha um boteco e peça porções de torresmo, linguiça e mandioca frita.

Dia 2: Modernidade e boemia

Reserve a manhã para visitar o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Após o passeio, explore as opções de restaurantes na região, muitos deles com uma releitura moderna de pratos clássicos mineiros. É a oportunidade de provar ingredientes conhecidos em preparos inovadores.

Ao anoitecer, o destino é o bairro da Savassi. A região concentra uma vida noturna agitada, com dezenas de bares e restaurantes. É o lugar ideal para quem gosta de circular a pé e escolher o ambiente que mais agrada, seja para um jantar completo ou para provar os petiscos de um dos muitos bares com mesas na calçada.

Dia 3: Compras e despedida

Use a última manhã para voltar ao Mercado Central ou visitar a Feira de Artesanato da Afonso Pena (verifique os dias de funcionamento antes de ir). É a chance de comprar lembranças como doces, queijos e peças de artesanato para levar para casa.

Para o almoço de despedida, escolha um restaurante que sirva o tradicional frango com quiabo ou uma feijoada completa. A ideia é fechar a viagem com uma refeição que deixe um gostinho de quero mais e a certeza de que a gastronomia de Belo Horizonte é uma experiência inesquecível.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.