Mercado Central de BH: 5 paradas obrigatórias para um bom mineiro
Do clássico fígado com jiló a doces e queijos premiados; veja um roteiro de lugares e sabores que todo mundo precisa experimentar no coração de BH
Poucos lugares representam tão bem a alma de Belo Horizonte quanto o Mercado Central. Inaugurado em 1929 e ocupando um quarteirão inteiro no coração da cidade, o espaço com mais de 400 lojas pulsa com os sons, cheiros e sabores que definem a cultura mineira. É um ponto de encontro para moradores e uma descoberta fascinante para turistas, reunindo em seus corredores o melhor da gastronomia e do artesanato do estado.
Para quem busca uma imersão autêntica, passear por lá é quase uma obrigação. A variedade de produtos pode ser um desafio para os novatos, mas alguns pontos são paradas essenciais para entender por que o mercado é o coração da cidade. Seja para um lanche rápido ou para levar um pedaço de Minas para casa, a experiência é sempre memorável.
Preparamos um roteiro com cinco paradas que todo bom mineiro, de nascimento ou de coração, precisa fazer. A seleção inclui desde o prato mais icônico dos botecos locais até os produtos que tornaram a culinária do estado famosa em todo o Brasil.
Roteiro de sabores no Mercado Central
1. O clássico fígado com jiló
A primeira parada é um verdadeiro ritual belo-horizontino. Nos balcões dos bares tradicionais, o fígado acebolado com jiló é servido em porções generosas, geralmente acompanhado de uma cerveja gelada. O prato, que divide opiniões, é um símbolo da cozinha de raiz da cidade e uma experiência que define o espírito do mercado.
2. Queijos artesanais premiados
Minas Gerais é sinônimo de queijo, e o Mercado Central é o lugar ideal para explorar essa riqueza. Bancas especializadas oferecem uma infinidade de variedades, desde o famoso queijo Canastra até o Serro, com diferentes tempos de maturação. Provar alguns tipos e conversar com os vendedores ajuda a escolher o ideal para levar.
3. Doces de leite e goiabadas
Nenhum roteiro estaria completo sem os doces mineiros. As prateleiras exibem potes de doce de leite cremoso, tabletes de goiabada cascão e compotas de frutas da estação. É a oportunidade perfeita para encontrar aquele sabor que remete à infância ou à casa da avó, mostrando a força da tradição doceira do estado.
4. Cachaças de alambique
A cachaça é outra estrela de Minas, e o mercado oferece rótulos de pequenos produtores de todo o estado. As opções variam entre as brancas, ideais para caipirinha, e as envelhecidas em barris de madeira, perfeitas para degustação. É uma chance de conhecer a diversidade da bebida nacional.
5. Temperos, pimentas e ervas
Para finalizar, uma imersão nos aromas. As lojas de temperos são um espetáculo de cores e cheiros, com misturas exclusivas, pimentas de todos os tipos e ervas frescas. Levar um pouco desses condimentos é uma forma de garantir que o sabor de Minas continue presente na sua cozinha.
Planeje sua visita
O Mercado Central funciona de segunda a sábado, das 8h às 18h, e aos domingos e feriados, das 8h às 13h. Para aproveitar a visita com mais tranquilidade, prefira os dias de semana, já que o movimento costuma ser intenso aos sábados.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.