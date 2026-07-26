Casal é preso por transportar 10 kg de cocaína com adesivo do Popeye
As prisões aconteceram durante uma ação da corporação na altura do KM 120 da BR-262, no município de Rio Casca, na Zona da Mata mineira
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Um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 25, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo (26/7), por transportarem 10,5 kg de pasta base de cocaína.
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As prisões aconteceram durante uma ação da corporação na altura do KM 120 da BR-262, no município de Rio Casca, na Zona da Mata mineira.
Cada barra estava embrulhada em plástico preto e adesivada com a imagem do personagem Popeye.
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De acordo com a PRF, os policiais receberam informações, da Central de Comando e Controle da PRF, de que um Fiat Uno de cor prata possivelmente estaria transportando drogas.
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Ao realizar a abordagem e a fiscalização do automóvel, uma equipe da PRF encontrou dez barras de pasta base de cocaína escondidas em um compartimento secreto no painel do veículo.
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O casal recebeu voz de prisão em flagrante. As drogas e os ocupantes do veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Ponte Nova, na mesma região. O veículo foi apreendido.