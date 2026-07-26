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ZONA DA MATA

Casal é preso por transportar 10 kg de cocaína com adesivo do Popeye

As prisões aconteceram durante uma ação da corporação na altura do KM 120 da BR-262, no município de Rio Casca, na Zona da Mata mineira

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
26/07/2026 22:15

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Casal foi preso por transportar dez barras de pasta base de cocaína na BR-262, na altura de Rio Casca
Casal foi preso pela PRF por transportar dez barras de pasta base de cocaína crédito: Divulgação/PRF

Um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 25, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo (26/7), por transportarem 10,5 kg de pasta base de cocaína.

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As prisões aconteceram durante uma ação da corporação na altura do KM 120 da BR-262, no município de Rio Casca, na Zona da Mata mineira.

Cada barra estava embrulhada em plástico preto e adesivada com a imagem do personagem Popeye. 

Leia Mais

De acordo com a PRF, os policiais receberam informações, da Central de Comando e Controle da PRF, de que um Fiat Uno de cor prata possivelmente estaria transportando drogas.

Ao realizar a abordagem e a fiscalização do automóvel, uma equipe da PRF encontrou dez barras de pasta base de cocaína escondidas em um compartimento secreto no painel do veículo.

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O casal recebeu voz de prisão em flagrante. As drogas e os ocupantes do veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Ponte Nova, na mesma região. O veículo foi apreendido.

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