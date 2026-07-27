Assine
overlay
Início Gerais
FACADAS

MG: mulher morre esfaqueada ao tentar defender irmã de agressões

O suspeito, que também atacou um bebê, sua mulher e o marido da vítima, está foragido

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/07/2026 17:37

compartilhe

SIGA
×
Foragida tinha mandado de prisão definitiva por financiar o tráfico internacional de drogas
Suspeito ainda não foi encontrado crédito: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

Uma mulher, de 29 anos, morreu após ser esfaqueada ao tentar proteger a irmã durante agressões do companheiro dela. O caso foi registrado nesse domingo (26/7), em Rochedo de Minas, na Zona da Mata. O principal suspeito é o cunhado da vítima, de 25 anos, que ainda não foi localizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a esposa do suspeito, de 23, relatou que o companheiro a agrediu após ingerir bebida alcoólica e fazer uso de entorpecentes. 

Leia Mais

Ao tentar intervir para defender a irmã, a vítima foi atingida por facadas. O marido dela, de 30, também foi atingido e ficou ferido durante a agressão. Ainda conforme a PMMG, o suspeito também esfaqueou a esposa e um bebê. Não foi informada a relação de parentesco da criança com os envolvidos.

A vítima atingida não resistiu aos ferimentos e morreu. Os demais feridos foram socorridos e encaminhados para um hospital da região. Ainda conforme a corporação, o suspeito fugiu do local levando dinheiro e documentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até a publicação desta matéria, o suspeito ainda não havia sido encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Tópicos relacionados:

esfaqueada irma mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay