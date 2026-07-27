MG: mulher morre esfaqueada ao tentar defender irmã de agressões

Uma mulher, de 29 anos, morreu após ser esfaqueada ao tentar proteger a irmã durante agressões do companheiro dela. O caso foi registrado nesse domingo (26/7), em Rochedo de Minas, na Zona da Mata. O principal suspeito é o cunhado da vítima, de 25 anos, que ainda não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a esposa do suspeito, de 23, relatou que o companheiro a agrediu após ingerir bebida alcoólica e fazer uso de entorpecentes.

Ao tentar intervir para defender a irmã, a vítima foi atingida por facadas. O marido dela, de 30, também foi atingido e ficou ferido durante a agressão. Ainda conforme a PMMG, o suspeito também esfaqueou a esposa e um bebê. Não foi informada a relação de parentesco da criança com os envolvidos.

A vítima atingida não resistiu aos ferimentos e morreu. Os demais feridos foram socorridos e encaminhados para um hospital da região. Ainda conforme a corporação, o suspeito fugiu do local levando dinheiro e documentos.

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Até a publicação desta matéria, o suspeito ainda não havia sido encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).