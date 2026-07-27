Homicídios aumentam 9,3% em BH e crimes violentos recuam no 1º semestre

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Ao contrário de Minas Gerais, os registros de homicídios no primeiro semestre de 2026 em Belo Horizonte aumentaram no comparativo com o mesmo período de 2025.

Já os crimes violentos experimentaram queda na capital mineira, assim como no estado. É o que mostram dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), compilados pela reportagem do Estado de Minas (veja tabela abaixo).

Os homicídios consumados aumentaram 9,3% em BH, subindo de 147 registros no período de janeiro a junho de 2025 para 141 em igual período de 2026. Em Minas Gerais, ocorreu uma queda de 11%.

As tentativas de homicídios também tiveram uma ampliação de 5%, subindo de 147 registros nos seis primeiros meses de 2025, para 153, em 2026.

Nos homicídios em Belo Horizonte, o uso de armas de fogo predominou nas ocorrências em que os meios de matar são conhecidos, com 105 registros no período, seguido das armas brancas, com 21.

Os crimes violentos tiveram uma queda de 23,3%, com 2.903 ocorrências neste ano contra 3.788 de 2025, abaixo do índice do estado, que teve no primeiro semestre de 2026 18,6% menos casos do que 2025.

A Sejusp considera crimes violentos os registros consumados e tentados de estupro, estupro de vulnerável, extorsão consumada, extorsão mediante sequestro consumado, homicídio, feminicídio, roubo, sequestro e cárcere privado.

Os bairros onde há mais crimes violentos em Belo Horizonte são o Centro, com 228 ocorrências; Santa Efigênia, com 50; Floresta e Savassi, onde se registraram 46; e Padre Eustáquio, computando 39.

As regionais com mais crimes violentos determinados foram a Centro-Sul, com 658, Nordeste (371), Noroeste (352), Pampulha (346), Oeste (269), Norte (236), Leste (216) e Venda Nova (195).

A pesquisa também identifica em quais locais ocorreram os crimes violentos. As vias de acesso públicas aparecem no topo, com 2.013 registros, seguidas pelas casas (372), apartamentos (63), drogarias/farmácias (56), bar/lanchonete/restaurante (51), lojas (33), ônibus (26), postos de combustíveis (22) e vias de acesso particular (22).

Também apresentaram alta considerável no primeiro semestre de 2026 os crimes de estupro consumado (16,4%) e feminicídio tentado (15,3%).

Por outro lado, a retração de crimes foi puxada em BH, como em Minas Gerais, pela redução dos roubos consumados, com queda de 31,6% no primeiro semestre deste ano.

Os roubos em BH são o maior componente dos crimes violentos, representando 65,9% desse tipo de criminalidade em 2026 e 73,9% em 2025.

Ao contrário do ocorrido no estado, as ocorrências de feminicídios na capital caíram 28,5%, em número absoluto muito pequeno, de 7 registros em 2025, para 5, em 2026. O índice estadual foi 22,2% maior em 2026.

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Criminalidade violenta em BH

Bairros e regionais com maior incidência de crimes violentos na capital

Bairro Centro: 228 ocorrências no semestre

Bairro Santa Efigênia: 50 ocorrências no semestre

Bairros Floresta e Savassi: 46 ocorrências cada

Bairro Padre Eustáquio: 39 ocorrências

Regional Centro-Sul: líder absoluta com 658 registros

Regionais Nordeste e Noroeste: 371 e 352 ocorrências respectivamente

Medidas de prevenção e cuidados em locais de maior vulnerabilidade

Vias públicas: manter atenção redobrada ao caminhar e evitar exposição ostensiva de celulares

Residências e condomínios: reforçar sistemas de segurança e trancar portões e acessos

Comércios e drogarias: instalar câmeras de monitoramento e alarmes visíveis

Transporte coletivo: guardar pertences em bolsas fechadas mantidas à frente do corpo

Veja os dados completos de Belo Horizonte

Crimes violentos

2025: 3.788

2026: 2.903

%: -23,3

Estupro Consumado

2025: 91

2026: 106

%: 16,4

Estupro de Vulnerável Consumado

2025: 203

2026: 194

%: -4,4

Estupro de Vulnerável Tentado

2025: 6

2026: 6

%: 0

Estupro Tentado

2025: 15

2026: 14

%: -6,6

Extorsão Consumado

2025: 180

2026: 161

%: -10,5

Extorsão Mediante Sequestro Consumado

2025; 3

2026: 8

%: 166,6

Extorsão Tentado

2025: 25

2026: 34

%: 36

Feminicídio Consumado

2025: 7

2026: 5

%: -28,5

Feminicídio Tentado

2025: 13

2026: 15

%: 15,3

Homicídio Consumado

2025: 129

2026: 141

%: 9,3

Homicídio Tentado

2025: 147

2026: 153

%: 4

Roubo Consumado

2025: 2.801

2026: 1.914

%: -31,6

Roubo Tentado

2025: 140

2026: 121

%: -13,5

Sequestro e Cárcere Privado Consumado

2025: 27

2026: 30

%: 11,1

Sequestro e Cárcere Privado Tentado

2025: 1

2026: 1

%0

Fonte: Sejusp