Homicídios aumentam 9,3% em BH e crimes violentos recuam no 1º semestre
Capital mineira registra alta nos assassinatos e tentativas de homicídio, mas redução expressiva nos roubos puxa para baixo a criminalidade violenta
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Ao contrário de Minas Gerais, os registros de homicídios no primeiro semestre de 2026 em Belo Horizonte aumentaram no comparativo com o mesmo período de 2025.
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Já os crimes violentos experimentaram queda na capital mineira, assim como no estado. É o que mostram dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), compilados pela reportagem do Estado de Minas (veja tabela abaixo).
Os homicídios consumados aumentaram 9,3% em BH, subindo de 147 registros no período de janeiro a junho de 2025 para 141 em igual período de 2026. Em Minas Gerais, ocorreu uma queda de 11%.
As tentativas de homicídios também tiveram uma ampliação de 5%, subindo de 147 registros nos seis primeiros meses de 2025, para 153, em 2026.
Nos homicídios em Belo Horizonte, o uso de armas de fogo predominou nas ocorrências em que os meios de matar são conhecidos, com 105 registros no período, seguido das armas brancas, com 21.
Os crimes violentos tiveram uma queda de 23,3%, com 2.903 ocorrências neste ano contra 3.788 de 2025, abaixo do índice do estado, que teve no primeiro semestre de 2026 18,6% menos casos do que 2025.
A Sejusp considera crimes violentos os registros consumados e tentados de estupro, estupro de vulnerável, extorsão consumada, extorsão mediante sequestro consumado, homicídio, feminicídio, roubo, sequestro e cárcere privado.
Os bairros onde há mais crimes violentos em Belo Horizonte são o Centro, com 228 ocorrências; Santa Efigênia, com 50; Floresta e Savassi, onde se registraram 46; e Padre Eustáquio, computando 39.
As regionais com mais crimes violentos determinados foram a Centro-Sul, com 658, Nordeste (371), Noroeste (352), Pampulha (346), Oeste (269), Norte (236), Leste (216) e Venda Nova (195).
A pesquisa também identifica em quais locais ocorreram os crimes violentos. As vias de acesso públicas aparecem no topo, com 2.013 registros, seguidas pelas casas (372), apartamentos (63), drogarias/farmácias (56), bar/lanchonete/restaurante (51), lojas (33), ônibus (26), postos de combustíveis (22) e vias de acesso particular (22).
Também apresentaram alta considerável no primeiro semestre de 2026 os crimes de estupro consumado (16,4%) e feminicídio tentado (15,3%).
Por outro lado, a retração de crimes foi puxada em BH, como em Minas Gerais, pela redução dos roubos consumados, com queda de 31,6% no primeiro semestre deste ano.
Os roubos em BH são o maior componente dos crimes violentos, representando 65,9% desse tipo de criminalidade em 2026 e 73,9% em 2025.
Ao contrário do ocorrido no estado, as ocorrências de feminicídios na capital caíram 28,5%, em número absoluto muito pequeno, de 7 registros em 2025, para 5, em 2026. O índice estadual foi 22,2% maior em 2026.
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Criminalidade violenta em BH
- Bairros e regionais com maior incidência de crimes violentos na capital
- Bairro Centro: 228 ocorrências no semestre
- Bairro Santa Efigênia: 50 ocorrências no semestre
- Bairros Floresta e Savassi: 46 ocorrências cada
- Bairro Padre Eustáquio: 39 ocorrências
- Regional Centro-Sul: líder absoluta com 658 registros
- Regionais Nordeste e Noroeste: 371 e 352 ocorrências respectivamente
Medidas de prevenção e cuidados em locais de maior vulnerabilidade
- Vias públicas: manter atenção redobrada ao caminhar e evitar exposição ostensiva de celulares
- Residências e condomínios: reforçar sistemas de segurança e trancar portões e acessos
- Comércios e drogarias: instalar câmeras de monitoramento e alarmes visíveis
- Transporte coletivo: guardar pertences em bolsas fechadas mantidas à frente do corpo
Veja os dados completos de Belo Horizonte
Crimes violentos
- 2025: 3.788
- 2026: 2.903
- %: -23,3
Estupro Consumado
- 2025: 91
- 2026: 106
- %: 16,4
Estupro de Vulnerável Consumado
- 2025: 203
- 2026: 194
- %: -4,4
Estupro de Vulnerável Tentado
- 2025: 6
- 2026: 6
- %: 0
Estupro Tentado
- 2025: 15
- 2026: 14
- %: -6,6
Extorsão Consumado
- 2025: 180
- 2026: 161
- %: -10,5
Extorsão Mediante Sequestro Consumado
- 2025; 3
- 2026: 8
- %: 166,6
Extorsão Tentado
- 2025: 25
- 2026: 34
- %: 36
Feminicídio Consumado
- 2025: 7
- 2026: 5
- %: -28,5
Feminicídio Tentado
- 2025: 13
- 2026: 15
- %: 15,3
Homicídio Consumado
- 2025: 129
- 2026: 141
- %: 9,3
Homicídio Tentado
- 2025: 147
- 2026: 153
- %: 4
Roubo Consumado
- 2025: 2.801
- 2026: 1.914
- %: -31,6
Roubo Tentado
- 2025: 140
- 2026: 121
- %: -13,5
Sequestro e Cárcere Privado Consumado
- 2025: 27
- 2026: 30
- %: 11,1
Sequestro e Cárcere Privado Tentado
- 2025: 1
- 2026: 1
- %0
Fonte: Sejusp