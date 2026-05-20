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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Ciúmes por mãe de amigo termina com tentativa de homicídio em BH

Suspeito fugiu ao atacar homem no bairro Lagoinha Leblon, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/05/2026 07:30

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Hospital Risoleta Tolentino Neves
Uma testemunha acredita que o homem ficou com ciúmes da relação, já que a vítima costumava passar bastante tempo e dormir na casa dela crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos ficou gravemente ferido ao sofrer uma tentativa de homicídio nessa terça-feira (19/5), no Bairro Lagoinha Leblon, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime tem 30 anos e é vizinho da vítima. A ocorrência foi registrada na Rua Vila Isabel.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem inconsciente, em estado grave e perdendo muito sangue.

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Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, diante da demora no atendimento, a vítima foi levada por populares para a Upa Justinópolis e depois transferida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Uma mulher de 51 anos contou à polícia que mantém um relacionamento amoroso com a vítima há cerca de três meses. Segundo ela, o suspeito é amigo antigo do filho dela, também de 30 anos, e frequentava constantemente a residência da família.

A testemunha acredita que o homem ficou com ciúmes da relação, já que a vítima costumava passar bastante tempo e dormir na casa dela.

No dia do crime, ela relatou que chegou do trabalho junto com o companheiro e que, pouco depois, ele voltou para casa para tomar banho, que fica ali perto.

Momentos depois, ouviu gritos e chamou o filho para verificar o que havia acontecido. Ainda conforme o relato, a vítima retornou com o peito sangrando e caiu no chão, indicando que o autor seria o suspeito. Ele teve o pulmão perfurado por uma faca.

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Após o ataque, o homem fugiu do local. O filho da mulher afirmou aos militares que o suspeito é afastado da família e não possui amigos íntimos. A polícia realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

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