Ciúmes por mãe de amigo termina com tentativa de homicídio em BH
Suspeito fugiu ao atacar homem no bairro Lagoinha Leblon, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG)
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Um homem de 37 anos ficou gravemente ferido ao sofrer uma tentativa de homicídio nessa terça-feira (19/5), no Bairro Lagoinha Leblon, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).
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Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime tem 30 anos e é vizinho da vítima. A ocorrência foi registrada na Rua Vila Isabel.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem inconsciente, em estado grave e perdendo muito sangue.
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Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, diante da demora no atendimento, a vítima foi levada por populares para a Upa Justinópolis e depois transferida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.
Uma mulher de 51 anos contou à polícia que mantém um relacionamento amoroso com a vítima há cerca de três meses. Segundo ela, o suspeito é amigo antigo do filho dela, também de 30 anos, e frequentava constantemente a residência da família.
A testemunha acredita que o homem ficou com ciúmes da relação, já que a vítima costumava passar bastante tempo e dormir na casa dela.
No dia do crime, ela relatou que chegou do trabalho junto com o companheiro e que, pouco depois, ele voltou para casa para tomar banho, que fica ali perto.
Momentos depois, ouviu gritos e chamou o filho para verificar o que havia acontecido. Ainda conforme o relato, a vítima retornou com o peito sangrando e caiu no chão, indicando que o autor seria o suspeito. Ele teve o pulmão perfurado por uma faca.
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Após o ataque, o homem fugiu do local. O filho da mulher afirmou aos militares que o suspeito é afastado da família e não possui amigos íntimos. A polícia realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.