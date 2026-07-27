Ataques contra mulheres pioram em meio a queda de crimes violentos em Minas
Levantamento indica aumento de feminicídios e estupros no primeiro semestre. Roubos e homicídios gerais registraram retração
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Crimes tipicamente cometidos contra mulheres aumentaram no primeiro semestre de 2026, no comparativo com o mesmo período de 2025, em Minas Gerais.
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O dado é uma chaga diante da forte queda (-18,6%) dos crimes violentos, no comparativo do semestre atual com o mesmo do ano anterior.
É o que mostram dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), compilados pela reportagem do Estado de Minas (veja tabela abaixo).
O estupro consumado teve 5,8% mais registros, passando de 679 nos seis primeiros meses de 2025, para 719 em igual período de 2026. As tentativas de estupro aumentaram 6,25%, de 96 para 102.
Já o feminicídio consumado aumentou 22,2%, passando de 45 para 55 crimes. O feminicídio tentado foi ampliado em 5,5%, passando de 72 para 76 registros no estado.
Extorsões lideram
Mas a categoria de crimes que mais se ampliaram em Minas Gerais no comparativo foram as extorsões.
São crimes que ocorrem quando violência ou grave ameaça são usados para obrigar a vítima a fazer algo (como transferir valores ou entregar um bem) em busca de vantagem econômica.
Para a Justiça brasileira, o crime já está consumado no exato momento em que a vítima é coagida e cede à ameaça, mesmo que o criminoso acabe preso antes de colocar o dinheiro no bolso.
As tentativas de extorsão aumentaram em 42,6%, passando de 75, para 107 ocorrências. A modalidade consumada foi ampliada em 12,6%, de 577 para 650.
Um dos crimes mais impactantes por se tratar da pessoa ficar de posse dos criminosos, a extorsão mediante sequestro consumada cresceu 42,8%, mas em níveis extremamente baixos, se elevando de 14 para 20 registros.
A Sejusp considera crimes violentos os registros consumados e tentados de estupro, estupro de vulnerável, extorsão consumado, extorsão mediante sequestro consumado, homicídio, feminicídio, roubo, sequestro e cárcere privado.
Os registros caíram 18,6%, de 13.767 registros no primeiro semestre de 2025, para 11.204 no mesmo espaço de tempo de 2026.
O crime que mais impactou positivamente ao índice foi o roubo consumado, com queda expressiva de registros, passando de 7.214, no primeiro semestre de 2025, para 5.042 (-30,1%), em 2026.
O crime é o mais impactante na composição dos crimes violentos por ser o mais numeroso, responsável por 45% dos registros, em 2026, e por 52,4%, em 2025.
Os crimes de homicídios (não cometidos em razão do sexo feminino) caíram 11% no período, passando de 1.120 registros no primeiro semestres de 2025, para 996 no mesmo período de 2026.
As tentativas de homicídios também recuaram, em patamar ainda maior, de 13,8%, encolhendo de 1.142 para 984 ocorrências.
Crimes violentos em Minas Gerais
Ataques a mulheres aumentam enquanto ocorrências caem em geral
- Feminicídio consumado: alta de 22,2% no primeiro semestre
- Tentativas de extorsão: crescimento de 42,6% das ocorrências
- Roubo consumado: redução expressiva de 7.214 para 5.042 casos
- Crimes violentos gerais: queda de 18,6% nos registros do estado
- Homicídios não motivados por gênero: redução de 11% no período
Medidas de prevenção e proteção para a população
- Canais de denúncia anônima: acionamento do telefone 181
- Emergências de segurança: ligação imediata para a Polícia Militar pelo 190
- Medidas protetivas de urgência: solicitação junto à Polícia Civil e ao Judiciário
- Cuidados em ambientes públicos: atenção constante em áreas de grande circulação
- Redes de apoio à mulher: busca por centros especializados de atendimento e acolhimento
Ocorrências em geral
Crimes violentos
- 2025: 13.767
- 2026: 11.204
- %: -18,6
Estupro Consumado
- 2025: 679
- 2026: 719
- %: 5,8
Estupro de Vulnerável Consumado
- 2025: 2031
- 2026: 1872
- %: -7,8
Estupro de Vulnerável Tentado
- 2025: 65
- 2026: 68
- %: 4,6
Estupro Tentado
- 2025: 96
- 2026: 102
- %: 6,2
Extorsão Consumado
- 2025: 577
- 2026: 650
- %: 12,6
Extorsão Mediante Sequestro Consumado
- 2025: 14
- 2026: 20
- %: 42,8
Extorsão Tentado
- 2025: 75
- 2026: 107
- %: 42,6
Feminicídio Consumado
- 2025: 45
- 2026: 55
- %: 22,2
Feminicídio Tentado
- 2025: 72
- 2026: 76
- %: 5,5
Homicídio Consumado
- 2025: 1120
- 2026: 996
- %: -11
Homicídio Tentado
- 2025: 1142
- 2026: 984
- %: -13,8
Roubo Consumado
- 2025: 7214
- 2026: 5042
- %: -30,1
Roubo Tentado
- 2025: 494
- 2026: 361
- %: -26,9
Sequestro e Cárcere Privado Consumado
- 2025: 140
- 2026: 147
- %: 5
Sequestro e Cárcere Privado Tentado
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- 2025: 3
- 2026: 5
- %: 66,6
Fonte: Sejusp