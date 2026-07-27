Ataques contra mulheres pioram em meio a queda de crimes violentos em Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Crimes tipicamente cometidos contra mulheres aumentaram no primeiro semestre de 2026, no comparativo com o mesmo período de 2025, em Minas Gerais.

O dado é uma chaga diante da forte queda (-18,6%) dos crimes violentos, no comparativo do semestre atual com o mesmo do ano anterior.

É o que mostram dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), compilados pela reportagem do Estado de Minas (veja tabela abaixo).

O estupro consumado teve 5,8% mais registros, passando de 679 nos seis primeiros meses de 2025, para 719 em igual período de 2026. As tentativas de estupro aumentaram 6,25%, de 96 para 102.

Já o feminicídio consumado aumentou 22,2%, passando de 45 para 55 crimes. O feminicídio tentado foi ampliado em 5,5%, passando de 72 para 76 registros no estado.

Extorsões lideram

Mas a categoria de crimes que mais se ampliaram em Minas Gerais no comparativo foram as extorsões.

São crimes que ocorrem quando violência ou grave ameaça são usados para obrigar a vítima a fazer algo (como transferir valores ou entregar um bem) em busca de vantagem econômica.

Para a Justiça brasileira, o crime já está consumado no exato momento em que a vítima é coagida e cede à ameaça, mesmo que o criminoso acabe preso antes de colocar o dinheiro no bolso.

As tentativas de extorsão aumentaram em 42,6%, passando de 75, para 107 ocorrências. A modalidade consumada foi ampliada em 12,6%, de 577 para 650.

Um dos crimes mais impactantes por se tratar da pessoa ficar de posse dos criminosos, a extorsão mediante sequestro consumada cresceu 42,8%, mas em níveis extremamente baixos, se elevando de 14 para 20 registros.

A Sejusp considera crimes violentos os registros consumados e tentados de estupro, estupro de vulnerável, extorsão consumado, extorsão mediante sequestro consumado, homicídio, feminicídio, roubo, sequestro e cárcere privado.

Os registros caíram 18,6%, de 13.767 registros no primeiro semestre de 2025, para 11.204 no mesmo espaço de tempo de 2026.

O crime que mais impactou positivamente ao índice foi o roubo consumado, com queda expressiva de registros, passando de 7.214, no primeiro semestre de 2025, para 5.042 (-30,1%), em 2026.

O crime é o mais impactante na composição dos crimes violentos por ser o mais numeroso, responsável por 45% dos registros, em 2026, e por 52,4%, em 2025.

Os crimes de homicídios (não cometidos em razão do sexo feminino) caíram 11% no período, passando de 1.120 registros no primeiro semestres de 2025, para 996 no mesmo período de 2026.

As tentativas de homicídios também recuaram, em patamar ainda maior, de 13,8%, encolhendo de 1.142 para 984 ocorrências.

Crimes violentos em Minas Gerais

Ataques a mulheres aumentam enquanto ocorrências caem em geral

Feminicídio consumado: alta de 22,2% no primeiro semestre

Tentativas de extorsão: crescimento de 42,6% das ocorrências

Roubo consumado: redução expressiva de 7.214 para 5.042 casos

Crimes violentos gerais: queda de 18,6% nos registros do estado

Homicídios não motivados por gênero: redução de 11% no período

Medidas de prevenção e proteção para a população

Canais de denúncia anônima: acionamento do telefone 181

Emergências de segurança: ligação imediata para a Polícia Militar pelo 190

Medidas protetivas de urgência: solicitação junto à Polícia Civil e ao Judiciário

Cuidados em ambientes públicos: atenção constante em áreas de grande circulação

Redes de apoio à mulher: busca por centros especializados de atendimento e acolhimento

Ocorrências em geral

Crimes violentos

2025: 13.767

2026: 11.204

%: -18,6

Estupro Consumado

2025: 679

2026: 719

%: 5,8

Estupro de Vulnerável Consumado

2025: 2031

2026: 1872

%: -7,8

Estupro de Vulnerável Tentado

2025: 65

2026: 68

%: 4,6

Estupro Tentado

2025: 96

2026: 102

%: 6,2

Extorsão Consumado

2025: 577

2026: 650

%: 12,6

Extorsão Mediante Sequestro Consumado

2025: 14

2026: 20

%: 42,8

Extorsão Tentado

2025: 75

2026: 107

%: 42,6

Feminicídio Consumado

2025: 45

2026: 55

%: 22,2

Feminicídio Tentado

2025: 72

2026: 76

%: 5,5

Homicídio Consumado

2025: 1120

2026: 996

%: -11

Homicídio Tentado

2025: 1142

2026: 984

%: -13,8

Roubo Consumado

2025: 7214

2026: 5042

%: -30,1

Roubo Tentado

2025: 494

2026: 361

%: -26,9

Sequestro e Cárcere Privado Consumado

2025: 140

2026: 147

%: 5

Sequestro e Cárcere Privado Tentado

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2025: 3

2026: 5

%: 66,6

Fonte: Sejusp