Saiba quem era o sócio de rede de academias que morreu em acidente em BH

O sócio e proprietário da rede de academias Pratique Fitness, Adriano Madureira de Lima, de 49 anos, que morreu em um acidente na Avenida Risoleta Neves, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, tinha trajetória marcada pela parceria com o irmão, Tadeu Madureira, com quem fundou a marca. O empresário foi atropelado enquanto corria, na última quinta-feira (10/9). Ele faleceu nesse domingo (13/9) e foi sepultado nesta segunda-feira (14/9).

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Nas redes sociais, o irmão dele publicou um vídeo em homenagem a Adriano. Os dois começaram a trabalhar juntos ainda na infância e dividiram diferentes ramos e projetos até chegarem à criação da Pratique Fitness.

Tadeu relembrou os momentos com o irmão e afirmou que, aos 10 anos, Adriano fazia entregas de mercadorias. “Quando eu tinha 13 anos, meu pai falou: 'Leva seu irmão com você'. Foi assim que começamos”, contou.

O pai deles era carpinteiro e com quem Adriano trabalhou por mais tempo. Com essa experiência, ele desenvolveu habilidades que seriam importantes ao longo da vida. O pai morreu repentinamente, vítima de um aneurisma, também aos 49 anos. Depois do primeiro trabalho, a dupla seguiu por outros caminhos.

Quando Tadeu saiu de um emprego formal, comprou uma lanchonete com o dinheiro do acerto e chamou Adriano para trabalhar com ele. Posteriormente, os irmãos também atuaram na venda de plantas artificiais e com a produção e venda de sucos de laranja em sinais de trânsito. Em outro momento, Adriano montou um sacolão e atuou na área enquanto o irmão seguia outro caminho profissional.

Há duas décadas, surgiu o plano da Pratique, iniciada por Tadeu em uma garagem simples na casa da mãe. Quando percebeu o potencial do negócio, acionou novamente o irmão. “Quando eu percebi que aquele negócio tinha futuro, fiz exatamente o que nosso pai tinha nos ensinado: 'Leva seu irmão com você'. Eu chamei o Adriano mais uma vez”, manifestou ainda no vídeo. O negócio, que começou tímido, se transformou em uma das maiores redes de academias do Brasil.

Segundo Tadeu, os dois conversavam constantemente sobre a empresa e seus projetos. “Durante todos esses anos, eu e o Adriano conversávamos todos os dias. Muitas vezes por horas. De manhã, durante o dia, à noite. Falávamos de obras, unidades, problemas, crescimento, futuro”, contou.

"Vácuo insubstituível"

Ainda na publicação de homenagem, Tadeu afirmou que Adriano não era apenas seu irmão, mas também seu companheiro. “A ausência dele deixa em mim um vazio impossível de substituir, porque não perdi apenas um irmão. Perdi meu parceiro de vida, meu companheiro de trabalho, a pessoa com quem dividi sonhos, dificuldades, fracassos, vitórias e praticamente todos os grandes projetos da minha história”, lamentou.

A Pratique também lamentou a morte de Adriano. Nas redes sociais, a empresa escreveu: “Mais do que um profissional, Adriano foi irmão, parceiro, amigo e alguém que dedicou sua vida a construir esse sonho ao nosso lado. Seu legado permanece em tudo o que ajudou a construir”, publicou a academia.

O que aconteceu?

Adriano foi atropelado na última quinta-feira, estava internado no Hospital João XXIII desde então. Segundo a Polícia Militar, o motociclista que o atingiu afirmou que o empresário estava correndo na calçada quando atravessou, repentinamente, na sua frente. A vítima caiu, bateu a cabeça e ficou inconsciente.

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O dono da rede de academias chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital João XXIII. Adriano ficou internado, mas teve o óbito confirmado nesse domingo (13/9).