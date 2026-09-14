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ACIDENTE

BH: homem cai em canal de água e é resgatado pelos bombeiros

Vítima, segundo os militares, havia feito uso de substância química, se desequilibrou e caiu dentro da estrutura na Avenida dos Andradas, na altura do Bairro Horto

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
14/09/2026 17:55

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Ocorrência foi registrada na Avenida dos Andradas, altura do número 38
Ocorrência foi registrada na Avenida dos Andradas, altura do número 38, no Bairro Horto, Região Leste de BH crédito: Reprodução/Google StreetView

Um homem, de 35 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) após cair dentro de um canal de fluxo de água no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (14/9).

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Segundo a corporação, a vítima foi encontrada caída dentro da estrutura, na Avenida dos Andradas, na altura do Horto.

Informações apuradas pelos militares no local apontam que o homem fazia uso de substância química que age no sistema nervoso e acabou se desequilibrando e caindo dentro do canal.

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Os bombeiros resgataram a vítima, que foi encaminhada para uma Unidade de Suporte Avançado do Samu.

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