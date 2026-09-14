BH: homem cai em canal de água e é resgatado pelos bombeiros
Vítima, segundo os militares, havia feito uso de substância química, se desequilibrou e caiu dentro da estrutura na Avenida dos Andradas, na altura do Bairro Horto
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Um homem, de 35 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) após cair dentro de um canal de fluxo de água no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (14/9).
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Segundo a corporação, a vítima foi encontrada caída dentro da estrutura, na Avenida dos Andradas, na altura do Horto.
Informações apuradas pelos militares no local apontam que o homem fazia uso de substância química que age no sistema nervoso e acabou se desequilibrando e caindo dentro do canal.
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Os bombeiros resgataram a vítima, que foi encaminhada para uma Unidade de Suporte Avançado do Samu.