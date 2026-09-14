BH: homem cai em canal de água e é resgatado pelos bombeiros

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 35 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) após cair dentro de um canal de fluxo de água no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (14/9).

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Segundo a corporação, a vítima foi encontrada caída dentro da estrutura, na Avenida dos Andradas, na altura do Horto.

Informações apuradas pelos militares no local apontam que o homem fazia uso de substância química que age no sistema nervoso e acabou se desequilibrando e caindo dentro do canal.

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Os bombeiros resgataram a vítima, que foi encaminhada para uma Unidade de Suporte Avançado do Samu.