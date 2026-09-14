Tenente-coronel da PM fica preso às ferragens em acidente na BR-381

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um tenente-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ficou ferido após um acidente na altura do Km 27 da BR-381, no distrito de Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros, às 4h45 desta segunda-feira (14/9).

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Segundo a corporação, o acidente ocorreu próximo à barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido BH. O condutor do veículo Volkswagen Polo, é tenente-coronel da PM, e ficou preso às ferragens.

De acordo com os bombeiros, foi feita uma análise da cena do acidente. Informações preliminares indicam que o motorista passo direto em uma curva e bateu em um poste.

Os militares e a concessionária que administra o trecho realizaram o desencarceramento da vítima. O policial apresentava baixo nível de consciência. Ele foi conduzido de ambulância até o Hospital João XXIII.

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Em nota enviada ao Estado de Minas, a PM informou que o servidor estava de folga e foi encaminhado para atendimento médico. A Polícia Mlitar presta apoio e suporte ao militar e sua família.