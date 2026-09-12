Mulher é presa suspeita de mandar sequestrar e matar ex no Sul de Minas

Um homem de 47 anos e uma mulher de 48 foram sequestrados durante a madrugada deste sábado (12/9), em Heliodora, no Sul de Minas. O que começou com uma denúncia sobre um carro abandonado terminou com a descoberta de um plano que, segundo a Polícia Militar (PM), tinha como objetivo matar o homem. Cinco pessoas foram presas: quatro homens, de 19, 20, 20 e 21 anos, e uma mulher, de 56, apontada pelos policiais como a possível mandante.

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Por volta de 1h40, a PM recebeu uma denúncia sobre um Chevrolet Vectra abandonado no Bairro Cachoeirinha, na zona rural do município. Segundo o chamado, um Volkswagen Gol branco passava repetidamente pelo mesmo trecho.

Os militares foram até o local e encontraram o Vectra trancado e sem ninguém dentro. O veículo estava com a documentação regular e não havia registro de furto ou roubo. No caminho de volta para a cidade, os policiais encontraram o Gol e decidiram abordá-lo.

No carro estavam um homem e duas mulheres, além do motorista, que seria um dos suspeitos. O veículo apresentava irregularidades e o condutor não tinha habilitação. Aos policiais, o grupo disse que seguia para a região onde o Vectra estava porque o carro pertencia a um deles e havia apresentado problemas mecânicos.

Naquele momento, segundo a PM, não havia elementos que ligassem os ocupantes do Gol a outro crime. O veículo foi removido e os ocupantes acabaram liberados.

A situação mudou pouco depois. Enquanto os militares ainda acompanhavam a remoção do Gol, uma nova denúncia chegou: três homens estariam perto do Vectra, tentando abrir o carro. A equipe voltou para a zona rural e encontrou os suspeitos caminhando pela estrada.

Um deles afirmou que era vítima de roubo. Durante a abordagem, porém, os outros dois revelaram aos policiais que o grupo havia planejado sequestrar um homem de 47 anos.

A vítima foi localizada posteriormente e contou aos militares que havia sido abordada na zona rural, amarrada e colocada no porta-malas do Vectra. A mulher de 48 anos, que estava com ele, também foi rendida e colocada no banco traseiro.

Segundo os relatos, os suspeitos não sabiam que ela estaria junto com o homem. O plano inicial seria levá-lo sozinho. Depois do sequestro, os dois seriam mantidos em cativeiro enquanto o grupo aguardava a chegada de uma mulher que, segundo os envolvidos, participaria da possível execução do homem.

O plano, porém, começou a sair do controle quando o Vectra apresentou problemas mecânicos. Parte do grupo passou a usar o Gol, enquanto dois homens permaneceram em um cafezal com a vítima amarrada. Os demais seguiram para a cidade.

Quando o Gol foi removido pela PM, os dois suspeitos que estavam no cafezal deixaram a plantação. Eles levaram o homem sequestrado para a cidade e seguiram em busca dos outros integrantes do grupo.

Com a identificação dos envolvidos, os militares foram até o Bairro Vista Verde, onde eles haviam dito que permaneceriam. Na residência, encontraram dois homens, a mulher de 56 anos e o homem que havia sido sequestrado.

Os cinco foram presos. Durante a ação, os policiais apreenderam celulares, R$ 200 que pertenciam à vítima e outros R$ 607 encontrados na casa da mulher. Dois celulares que estavam com os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas como sendo de propriedade delas.

O homem contou ainda que passou o período em cativeiro sob ameaças de morte e chegou a ser intimidado com uma arma de fogo. A mulher também relatou que, durante a primeira abordagem policial, foi ameaçada para não revelar aos militares o que estava acontecendo.

Segundo o depoimento dela, os suspeitos chegaram a afirmar que mantinham uma pessoa com o filho dela como forma de intimidá-la e impedir que procurasse ajuda.

O homem também disse que os suspeitos acessaram seu celular sob ameaça. A PM apura a possibilidade de terem sido feitas transferências bancárias sem autorização. Uma delas, no valor de R$ 654, teria sido enviada da conta dele para a ex-companheira.

A principal linha apontada pela polícia para a motivação do crime é passional. O homem seria ex-companheiro da mulher de 56 anos e teria iniciado um novo relacionamento com a mulher de 48.

Ainda segundo os relatos colhidos pelos militares, os suspeitos teriam recebido R$ 1,5 mil da mulher para executar o homem. Eles também teriam dito que pretendiam dividir entre os envolvidos o dinheiro que fosse encontrado depois da morte. Conforme a polícia, a mulher teria feito cobranças por ligações e mensagens para que o plano fosse concluído.

No Gol, os militares encontraram um facão e cordas que, segundo a ocorrência, teriam sido usados para imobilizar a vítima. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, além de posse e porte ilegal de arma de fogo.

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As vítimas e os suspeitos foram encaminhados para atendimento médico e, depois, apresentados à delegacia de plantão de Pouso Alegre. Os veículos envolvidos na ocorrência foram apreendidos e removidos.