Primos de vítima são acusados de crime de extorsão mediante sequestro em MG

O delegado Gustavo Gomes, da Delegacia de Três Pontas, comandou as operações que resultaram na prisão de dois dos três criminosos (foto: PCMG/Divulgação )

Um crime de extorsão mediante sequestro, ocorrida em 5 de abril deste ano, na estrada que liga Três Pontas e São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, foi solucionado pela Polícia Civil, com a prisão do trio que praticou o crime, sendo que dois dos suspeitos são primos da vítima.

Para efetuar as prisões, a Polícia Civil montou uma operação, que foi batizada de Provérbios 14:30. A escolha do nome, segundo explicação dos policiais, é devido ao fato de esse versículo bíblico descrever a inveja, sentimento que motivou a atuação dos dois irmãos contra o primo, que tem boa condição financeira.

As investigações tiveram início no mesmo dia em que o crime ocorreu. Segundo a vítima, ele transitava, de carro, pela rodovia MG-167, próximo ao município de Santana da Vargem, quando foi interceptado pelo grupo, que o colocou dentro do porta-malas de um outro veículo.

A partir daí, começaram uma tortura com a vítima, exigindo que ele fizesse uma transferência bancária para o trio. A vítima foi mantida refém por cinco horas e, durante os momentos de tortura, os criminosos chegaram a dar um tiro de revólver na perna da vítima.

O refém, no entanto, não entregou dinheiro algum a seus agressores, e, por isso, os criminosos resolveram levar seu carro. Ao fugirem, os bandidos abandonaram o homem amarrado em uma lavoura de café, na zona rural de Três Pontas.

Nas investigações, os policiais descobriram que dois dos suspeitos são primos da vítima e também estão envolvidos em outros crimes na cidade, a maioria por estelionato.

Participaram da operação policiais das delegacias de Três Pontas, Varginha e São Gonçalo do Sapucaí. O grupo foi indiciado por extorsão mediante sequestro com resultado de lesão grave, cujas penas variam de 16 a 24 anos.