Câmera flagra roubo de corrente de R$ 50 mil no Castelo, em BH

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem de 31 anos foi perseguido e teve uma corrente de ouro, avaliada em R$ 50 mil, roubada no Bairro Castelo, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta do meio-dia na Avenida Miguel Perrela, uma das principais do bairro.

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As imagens mostram quatro suspeitos chegando ao local em duas motocicletas. Dois deles descem dos veículos e abordam a vítima, que havia acabado de sair de uma barbearia e estava entrando no carro.

Ao perceber a ação, o homem corre de volta para dentro da barbearia, mas é perseguido pelos suspeitos. Segundo a Polícia Militar (PM), a corrente de ouro foi roubada e o grupo fugiu pela Avenida Miguel Perrela em direção ao Bairro Ouro Preto.

Após receber informações sobre o crime, militares tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança da região, que ajudaram a identificar características das motocicletas e dos envolvidos. Testemunhas também foram ouvidas.

Suspeito marcou encontro para devolver corrente

Horas depois do roubo, novas informações levaram a polícia até um dos suspeitos. Segundo a ocorrência, ele marcou um encontro com a vítima em uma praça em frente ao Shopping Contagem, na Avenida Severino Ballesteros, para devolver a corrente.

Conforme as informações repassadas à PM, o suspeito teria decidido devolver a joia por acreditar que a vítima tinha envolvimento com o crime. As circunstâncias dessa versão ainda são apuradas.

A partir das informações obtidas, militares da 8ª Companhia, com apoio de outras equipes, intensificaram as buscas e localizaram o suspeito no Bairro Inconfidência, em Belo Horizonte.

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Ele foi preso e encaminhado à autoridade policial. As buscas continuam para identificar e localizar os outros suspeitos envolvidos no roubo.