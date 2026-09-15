BH amplia operação de táxis e cria nova rota de lotação para o Bairro Serra

Os serviços de táxi e táxi-lotação de Belo Horizonte passam a operar sob novas regras a partir desta terça-feira (15/9). Três portarias publicadas no "Diário Oficial do Município" (DOM) reorganizam o serviço de táxi-lotação no eixo da Avenida Afonso Pena, ampliam de cinco para até sete lugares a capacidade dos veículos autorizados nessa modalidade e permitem, em caráter experimental, que táxis circulem pela trincheira José de Souza Machado, ligação entre as avenidas Pedro I e Vilarinho.

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As medidas foram adotadas após demandas apresentadas pela categoria e incluem ainda mudanças na utilização dos pontos de parada do transporte coletivo e ações de sinalização dos pontos de táxi.

Criação de rota

A principal alteração no táxi-lotação é a criação de uma rota entre a Avenida Afonso Pena e o Bairro Serra, na Região Centro-Sul da capital. Com a reestruturação determinada pela Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), o serviço passa a contar com duas linhas no eixo: a Rota Afonso Pena/Orizonti, entre a Rodoviária e o Hospital Orizonti, e a Rota Afonso Pena/Serra, entre a Rodoviária, a Praça da Bandeira e o Bairro Serra. A chamada Rota Contorno, que integrava o serviço anteriormente, foi paralisada.

A nova configuração é resultado de um teste operacional realizado desde 2025. Segundo a avaliação técnica considerada pela Sumob, o táxi-lotação apresentou demanda estável durante o período analisado e não provocou impacto significativo sobre a utilização do transporte coletivo convencional. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirma que a reorganização busca aperfeiçoar a operação, os tempos de viagem e a utilização da infraestrutura viária.



Para o presidente do Sindicato dos Taxistas (Sincavir/MG), João Paulo de Castro, a extensão até o Bairro Serra representa uma das principais conquistas da categoria. Segundo ele, a reivindicação foi construída e defendida pelo sindicato nas discussões com o poder público.



"Foi uma demanda que partiu do sindicato e foi muito batalhada por nós", afirma.

De acordo com João Paulo, a nova operação pode beneficiar tanto os profissionais quanto moradores da região. "Todos os benefícios conquistados são importantíssimos para o taxista. Nós tivemos a extensão do táxi-lotação para o Bairro Serra, que foi um ganho muito grande não só para o taxista, mas também para a população. Isso vai ajudar muito os moradores ali do aglomerado, a se deslocarem com mais conforto", diz.

O trajeto definido pela Sumob começa na Avenida Afonso Pena, nas proximidades do número 328, passa pela Praça da Bandeira e segue por vias dos bairros Serra e Mangabeiras. Na ida, a rota percorre, entre outros trechos, as avenidas Bandeirantes e Jefferson Coelho da Silva e ruas como Trifana, Serranos, Angustura, Capivari e da Passagem. O retorno também passa pela região e termina novamente no eixo da Afonso Pena.

Pontos de embarque e desembarque

A nova regulamentação também permite que os veículos do táxi-lotação utilizem pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo por ônibus ao longo dos itinerários. A autorização, porém, não significa que os carros poderão permanecer nos pontos à espera de passageiros.

A parada só poderá ocorrer quando houver uma solicitação efetiva de embarque de um usuário que esteja no ponto ou quando um passageiro já dentro do veículo solicitar o desembarque. O motorista não poderá permanecer estacionado no local esperando completar as vagas disponíveis nem abordar usuários para oferecer o serviço. A regra também proíbe o chamado "angariamento" de passageiros, seja por abordagem verbal, gestual ou qualquer outro meio.

A preocupação é evitar que o novo uso dos pontos comprometa a circulação dos ônibus e a operação do transporte coletivo. Em caso de descumprimento, o condutor estará sujeito às penalidades previstas na legislação municipal para obstrução e uso indevido dos pontos.

Outra mudança determinada pela Sumob é a autorização para veículos de até sete lugares no serviço de táxi-lotação. Até então, a regulamentação estabelecia cinco lugares.



Táxis poderão passar pela trincheira da Vilarinho

Também começa nesta terça-feira um período de testes para a circulação de veículos do serviço de táxi pela trincheira José de Souza Machado, que liga as avenidas Pedro I e Vilarinho. A autorização é temporária e experimental e terá duração de 90 dias, contados a partir da publicação da portaria.

Durante esse período, equipes técnicas da Sumob deverão acompanhar a operação e elaborar um relatório ao final do teste. O objetivo é avaliar os efeitos da mudança sobre a circulação viária e sobre o próprio funcionamento do serviço de táxi. A autorização poderá ser interrompida antes do prazo previsto caso a avaliação técnica indique a necessidade de suspensão.

Pontos de táxi passam por sinalização

Além das mudanças na operação do táxi-lotação e da circulação pela trincheira, a categoria também aponta a sinalização dos pontos de táxi como uma medida importante para a rotina dos profissionais.

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"A pintura dos pontos de táxi, que fazem parte de um processo de sinalização, servem para evitar a invasão dos pontos e também dar melhores condições para o motorista trabalhar em segurança", explica.