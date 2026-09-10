Novo radar de 60 km/h é instalado próximo ao BH Shopping

Motoristas que trafegam pela MGC-356, próximo ao BH Shopping, devem ficar atentos a um novo radar de velocidade instalado no KM 5,3 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. O equipamento estabelece velocidade regulamentada de 60 km/h e, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), ainda está em fase de implantação. A previsão é que os serviços sejam concluídos e a fiscalização tenha início na segunda quinzena de setembro.

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A instalação começou na manhã dessa quarta-feira (9/9) e altera a dinâmica de circulação no trecho, que recebe fluxo intenso de veículos diariamente. Apesar de o equipamento já estar instalado, e a velocidade regulamentada, definida, o radar ainda não está em operação para fiscalização, conforme informado pelo DER-MG.

O órgão estadual informou que a escolha dos pontos onde são instalados radares nas rodovias sob sua responsabilidade segue critérios técnicos. Dentre os fatores considerados estão os registros de problemas de trânsito, as características geométricas e operacionais da estrada, o volume e a composição do tráfego e outros aspectos relacionados à segurança viária.

De acordo com o DER-MG, a análise desses fatores permite identificar trechos considerados mais críticos e estabelecer prioridades para a implantação dos equipamentos. A finalidade é contribuir para a redução de acidentes e aumentar a segurança de quem utiliza as rodovias.

O novo radar está localizado em um trecho de acesso e saída de Belo Horizonte pela MGC-356, uma das principais ligações entre a capital mineira e municípios da Região Metropolitana, além de integrar o trajeto em direção ao Rio de Janeiro. A recomendação aos condutores é observar a sinalização existente e respeitar o limite de 60 km/h estabelecido para o ponto.

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Enquanto a implantação não for concluída, o equipamento não realiza a fiscalização de velocidade.