Vigia mata a pauladas homem que tentou roubar empresa na Grande BH

Um homem de 31 anos foi morto a pauladas por um vigilante de 68 anos durante uma tentativa de furto a uma empresa no Bairro Darcy Ribeiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (16/9). Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria invadido o local e agredido o segurança com um pedaço de madeira. O vigilante reagiu e o atingiu na cabeça.

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Segundo informações iniciais da Polícia Militar, os militares foram acionados com a informação de que um segurança havia sido agredido e estaria sendo mantido em cárcere privado durante uma tentativa de furto.

Ao chegar à empresa, os policiais encontraram o vigilante, que relatou estar no posto de trabalho, dentro do refeitório, quando ouviu um barulho e o cachorro da empresa latir. Ao verificar o que estava acontecendo, ele teria sido surpreendido pelo homem, que anunciou a intenção de furtar materiais do local.

Conforme o relato do segurança à PM, o suspeito estava com um pedaço de madeira de aproximadamente 1,5 metro. Ele teria exigido o celular do vigilante e a chave de um contêiner onde eram armazenadas ferramentas utilizadas na obra.

Ainda segundo o relato, o homem teria usado o pedaço de madeira para agredir o segurança várias vezes nas costas. Com os golpes, o vigilante caiu no chão.

Depois das agressões, o suspeito teria arrombado a porta do contêiner e entrado no espaço para procurar materiais que pudesse furtar. O vigilante conseguiu se levantar e percebeu que o pedaço de madeira utilizado pelo homem havia sido deixado do lado de fora.

Quando o suspeito tentou sair do contêiner, o segurança pegou o pedaço de madeira e o atingiu na cabeça. O homem caiu e ficou preso próximo à porta de entrada do compartimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local, mas constatou a morte do homem.

Durante os trabalhos da perícia, os policiais verificaram que o suspeito usava tornozeleira eletrônica. Ele foi identificado por meio de consultas aos sistemas de segurança. Conforme a PM, o homem era suspeito de envolvimento em outros furtos registrados na região.

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Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), o vigilante recebeu voz de prisão por homicídio e foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis. As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.