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Assassinato

Vídeo: homem é morto a pauladas em Uberlândia

As imagens obtidas pela Polícia Militar mostram como o assassino se aproxima da vítima e existe algum tipo de reação do homem antes de ser golpeado na cabeça

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
25/05/2026 16:54

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Vídeo: homem é morto a pauladas em Uberlândia
Vídeo: homem é morto a pauladas em Uberlândia crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um homem foi morto a pauladas na madrugada desse domingo (24/5), na Praça Ernesto Ceccon, no Bairro São Jorge, em Uberlândia (MG), no Triângulo. Um homem foi preso e um vídeo ajudou não só na identificação do suspeito, como mostrou como foi o crime.

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A vítima foi encontrada caída no local, já sem sinais vitais e com ferimentos graves na cabeça. As imagens obtidas pela Polícia Militar mostram como o assassino se aproxima da vítima, que esboça alguma reação antes de ser golpeado na cabeça. Ele cai e o agressor bate mais um vez no homem.

Equipes do 17º Batalhão foram acionadas por testemunhas que viram o homem ferido. No local, os militares constataram a morte da vítima e isolaram a área para os trabalhos da perícia.

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De acordo com a PM, a vítima teria sido agredida durante uma discussão. Pedaços de madeira foram encontrados próximos ao corpo e podem ter sido utilizados no crime.

O suspeito foi localizado e preso no Bairro Granada poucas horas após o homicídio e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

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A motivação do crime ainda será investigada. O caso será acompanhado pela Delegacia de Homicídios de Uberlândia.

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