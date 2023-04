Irmão mata irmão em festa de aniversário da mãe

Policiais da Delegacia de Jacinto procuram pelo irmão foragido (foto: PCMG)

Era pra ser um dia de festa, afinal de contas, era de festa. Era o aniversário de uma senhora. Toda a família estava reunida. No entanto, transformou-se numa tragédia. Dois irmãos, de 29 e 32 anos, brigaram e o primeiro matou o segundo, a tiros. Isso aconteceu na noite de sábado (1/4), zona rural de Jacinto, no nordeste do estado.

Segundo relato da Polícia Militar, tudo começou quando a mulher da vítima contou para o sogro que estava sendo agredida por seu filho, fato que já acontecia há algum tempo. O pai decidiu tirar a história a limpo, indo falar com o filho. Este, por sua vez, não aceitou a repreensão e pegou um pedaço de madeira, partindo para cima do pai.

Ao ver seu irmão tentando agredir o pai, o irmão mais novo se atracou com o mais velho. Eles brigaram. O mais novo, então, deixou a casa e retornou, pouco tempo depois, com um revólver, disparando duas vezes contra o mais velho. A vítima foi socorrida, pelo pai, que o levou para o Hospital do Pronto Socorro da cidade, onde chegou sem vida.

Logo depois de atirar, o irmão mais novo fugiu. Na casa, no entanto, mais confusão. As mulheres dos dois também brigaram. A mulher da vítima ficou machucada e precisou ser levada para o hospital. A esposa do irmão mais novo culpava a cunhada pela confusão e a agrediu com uma paulada na cabeça.

A mulher foi presa. A polícia ainda não tem pistas do matador, que está desaparecido.