Homem é morto quando chegava em casa e suspeita é de ciúmes

Vítima foi assassinada quando chegava em casa. Levou 10 tiros (foto: Google maps)

Ciúmes da ex? Esta é a principal suspeita da polícia para o assassinato, na noite de sexta-feira (31/3), de S. A. R., de 30 anos, a tiros. O crime ocorreu na Avenida Djalma Vieira Cristo, 1.200, Vale do Jatobá, zona oeste de Belo Horizonte. A vítima, que estava chegando em casa, foi alvejado com 10 tiros, sendo dois no abdômen, dois nas costas, um no glúteo e cinco na cabeça.

Segundo a irmã da vítima, o crime ocorreu em frente à residência onde mora. Ela estava na sala da casa, assistindo televisão, quando ouviu disparos. Correu, abriu a porta e deparou com o irmão, que trajava calça jeans e camiseta regata laranja, caído, ao lado de sua motocicleta, e muito sangue em volta do corpo.

A irmã, então, chamou a Polícia Militar e, segundo uma testemunha, um veículo arrancou em alta velocidade, logo após os disparos serem ouvidos.

Num primeiro levantamento, a PM constatou que a vítima era uma pessoa trabalhadora e que nunca teve passagem pela polícia. E também, segundo a irmã deste, nunca recebeu uma ameaça.

Já a namorada da vítima falou que não acredita que o crime tenha sido praticado por seu ex-marido, pois a separação deles aconteceu de maneira amigável. A polícia, contudo, não descarta a hipótese de ciúmes como motivação do crime. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Barreiro.