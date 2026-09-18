Frente fria ligada a ciclone pode atingir o Sul de Minas no domingo (20/9)

Um ciclone que deve se formar no Sul do Brasil pode desencadear uma nova frente fria no Sul de Minas, a partir da tarde de domingo (20/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até lá, a previsão do tempo no estado é de muita umidade, mas pouca instabilidade, devido à influência de uma área de alta pressão.

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Segundo Lizando Gemiacki, meteorologista do Inmet, a partir da tarde e da noite de domingo, aumentam as chances de pancadas de chuva e temporais isolados, principalmente na divisa com São Paulo, no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. A instabilidade deve avançar posteriormente para outras regiões do estado.

Na segunda-feira (21/9), a frente fria deve avançar em direção ao litoral da Região Sudeste, sem chegar diretamente a algumas áreas do interior.

Já em Minas, são esperados períodos de sol e calor na segunda e na terça-feira (22/9). Na terça, inclusive, há possibilidade de temporais no fim da tarde e à noite.

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Ao longo da semana, a faixa de instabilidade deve avançar gradualmente em direção ao Norte do país, aumentando a ocorrência de chuvas em outras áreas da Região Central do Brasil.