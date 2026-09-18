Museus de BH têm programação para Dia da Luta da Pessoa com Deficiência

Na semana do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, museus e espaços culturais de Belo Horizonte promovem atividades voltadas à participação de pessoas com deficiência. A programação reúne exposições com recursos acessíveis, sessões de planetário, oficinas e cinema.

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CCBB BH

No CCBB BH, a exposição “Asa de papel – Marcelo Xavier” apresenta, até 12 de outubro, experiências imersivas e obras com recursos de acessibilidade integrados à própria concepção da mostra. O artista mineiro, um dos principais nomes da literatura infantojuvenil, é cadeirante e convive há mais de duas décadas com os efeitos da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

A acessibilidade foi incorporada como princípio da curadoria e da expografia, com experiências táteis, audiodescrição, conteúdos em Libras, textos em Braille, mobiliário acessível, mediações inclusivas, audioguias e dispositivos de interação. A mostra pode ser visitada de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h, nas Galerias do Térreo. Entrada gratuita.

Espaço do Conhecimento UFMG

O Espaço do Conhecimento UFMG tem programação especial como parte do Festival Acessa BH. Neste sábado (19/9), às 14h, a oficina “A arte das emoções” será realizada em português e Libras, com acesso às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), deficiência intelectual e auditiva, além de outros interessados.

A atividade propõe uma conversa sobre emoções e, em seguida, uma experiência artística em que os participantes poderão representá-las por meio de cores, colagens, desenhos ou pinturas. Os ingressos gratuitos são emitidos duas horas antes, na recepção do museu.

Também neste sábado (19/9) e no próximo (26/9), às 14h, o planetário recebe a sessão “Universo sonoro: Tour pelo Sistema Solar”. A experiência utiliza a sonificação de dados para transformar informações de imagens astronômicas em sons, permitindo que pessoas com deficiência visual conheçam elementos do Sistema Solar por meio da audição. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com venda na recepção duas horas antes da sessão.

No domingo (27/9), o Planetário Netuno terá duas sessões voltadas ao público com TEA. Às 14h, “Era uma vez no céu: Andrômeda e Perseu” apresenta uma história infantil a partir das constelações de Andrômeda e Perseu. Às 16h, “Dois pedacinhos de vidro” conta a história dos telescópios, da luneta de Galileu aos instrumentos modernos. As duas sessões têm ingressos gratuitos, emitidos uma hora antes.

Além disso, até 30 de setembro, das 18h às 22h, a Fachada Digital do museu exibe a intervenção “Que sinal é esse?”, com palavras e termos em Libras relacionados a cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de expressões ligadas à mobilidade e ao cotidiano urbano.

PALÁCIO DAS ARTES

No Palácio das Artes, o Cine Humberto Mauro recebe neste sábado (19/9), às 15h, uma edição acessível do Cineclube Música na Tela. A sessão de setembro incorpora recursos de acessibilidade ao filme e à roda de conversa conduzida pelo Educativo do Palácio das Artes.

MM GERDAU

Já o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal promove, neste sábado (19/9), das 14h às 16h, sessões de RPG Acessível, atividade originalmente mediada em Libras por Lucas Ramon.

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Serão três sessões, com até três participantes em cada uma, na Praça de Convivência do museu. A atividade é acessível para crianças surdas ou CODAs, pessoas com deficiência física ou intelectual e pessoas surdocegas. A programação é gratuita, com inscrições a partir de 30 minutos antes do início.