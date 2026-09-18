Médico conta detalhes de acidente com ônibus na BR-381; veja
Ônibus tomba na rodovia Fernão Dias. Passageiro relata que muitos passageiros que estavam sem cinto de segurança caíram dentro do ônibus após tombamento
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Um ônibus que saiu de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, com destino a Belo Horizonte, tombou na madrugada desta sexta-feira (18/9). O veículo, da empresa Vale Viagem, iniciou o trajeto às 16h de quinta-feira (17/9) e tinha previsão de chegada às 4h da manhã na capital mineira.
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Contudo, por volta de meia-noite, o coletivo de dois andares tombou em uma canaleta da BR-381, logo após passar pelo município de Governador Valadares.
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O ônibus tinha cerca de 30 passageiros e dois funcionários da viação. Passageiros relataram que, antes do acidente, o ônibus estava fazendo manobras de risco, ultrapassagens e andando em alta velocidade na rodovia, o que pode ter contribuído diretamente para a perda de controle da direção.
Relatos do acidente
Um dos passageiros, o médico Nominato Pereira de Magalhães, auxiliou nos primeiros socorros dos passageiros. Ele, que estava usando o cinto de segurança, contou que dormia na hora do acidente e que acordou assustado quando uma outra passageira, que não usava o cinto, caiu sobre ele. Relembra que logo após o susto inicial, começaram muitos gritos e muitas pessoas que não usavam cinto caíram dentro do veículo.
Os funcionários do ônibus auxiliaram os passageiros a sair e, Nominato, já fora do ônibus, iniciou os primeiros socorros. O estado geral era de muito susto, pânico e apreensão, com três passageiros com ferimentos mais graves e suspeita de fraturas. Algumas pessoas precisaram ser encaminhadas a unidades hospitalares da região para passar por exames detalhados e curativos.
O médico relata que faz esse trajeto pelo menos uma vez por mês e percebe que muitos passageiros não utilizam o cinto de segurança. “Os passageiros precisam se conscientizar e usar o cinto porque não atinge apenas a própria pessoa, mas todos. A pessoa machuca a ela e os outros no ônibus.”
Procurada, a empresa responsável pelo ônibus não se pronunciou. O espaço segue aberto.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice