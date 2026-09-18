Zeca Pagodinho recebe título de ‘embaixador da agricultura urbana’ por projeto social desenvolvido na Baixada Fluminense

Em 1986, Zeca se apresentou no “Fantástico”, da TV Globo, num sinal de que seu trabalho começava a alcançar um público mais amplo. Ao longo dos anos seguintes, consolidou um estilo próprio, marcado pela voz característica, pelo humor e por letras que retratam a vida cotidiana com leveza e bom humor. Foto: Flickr - 25º Prêmio da Música Brasileira