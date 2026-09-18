Foi atacado por abelhas? Saiba o protocolo que pode salvar sua vida

Um caso ocorrido nessa segunda-feira (14/9) em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde um motoboy salvou uma menina de 12 anos de um enxame, sofrendo cerca de 40 picadas, chamou atenção sobre os perigos e a forma correta de reagir a um ataque de abelhas.

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A criança precisou ser internada no CTI. A situação, que pode acontecer em áreas urbanas ou rurais, exige calma e conhecimento para evitar múltiplas picadas, que podem levar a reações alérgicas graves e até à morte. Saber o protocolo correto é fundamental para garantir a segurança.

Ao se deparar com um enxame, a primeira atitude é se afastar lentamente e sem pânico. A recomendação é válida tanto para uma colmeia alojada em um local fixo quanto para um enxame em migração, que pode parecer uma nuvem de insetos em movimento.

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O que fazer durante um ataque de abelhas?

A principal orientação é se afastar do local com calma, sem correr ou fazer movimentos bruscos. Procure abrigo em um ambiente fechado, como um carro, um imóvel ou uma loja. Durante o deslocamento, proteja o rosto e o pescoço, que são as áreas mais visadas pelos insetos.

Se não houver um abrigo por perto, continue se afastando em linha reta até que os insetos parem de seguir. As abelhas geralmente defendem um raio específico ao redor da colmeia e tendem a abandonar a perseguição após uma certa distância.

Quais os erros mais comuns ao encontrar um enxame?

Ações instintivas podem piorar a situação e aumentar a agressividade do enxame. Especialistas listam comportamentos que devem ser evitados a todo custo, pois aumentam o risco de um ataque em massa.

Fazer movimentos bruscos: agitar os braços ou tentar espantar as abelhas é interpretado como uma ameaça, o que atrai mais insetos para o ataque.

Gritar ou fazer barulho: ruídos altos e vibrações podem irritar o enxame, intensificando a resposta defensiva das abelhas.

Atirar objetos na colmeia: jogar pedras, paus ou água no enxame provoca uma reação imediata e agressiva de todo o grupo.

Pular na água: as abelhas podem continuar sobrevoando a área e atacar quando a pessoa sair da água. Essa tática não é eficaz para escapar.

Como remover os ferrões corretamente?

Após um ataque, é necessário remover os ferrões que ficaram na pele o mais rápido possível, pois eles continuam a injetar veneno. A velocidade da remoção é mais importante do que o método utilizado.

Portanto, remova-os imediatamente da maneira que for mais prática: raspando com a borda de um cartão de crédito, com a unha ou até mesmo puxando-os. O essencial é agir rápido para minimizar a quantidade de toxina absorvida pelo corpo.

Quando procurar ajuda médica após picadas?

A busca por atendimento médico é indispensável para pessoas alérgicas, mesmo após uma única picada. Para não alérgicos, a orientação é procurar um hospital se houver múltiplas picadas, especialmente em crianças e idosos.

Sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto ou na garganta, tontura, náuseas ou urticária generalizada indicam uma reação alérgica grave (anafilaxia) e exigem atendimento de emergência imediato.

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