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ACESSIBILIDADE

Justiça determina que governo de MG faça obras em escolas estaduais

Vistoria realizada pelo Ministério Público mostrou que, mesmo após reformas, persistem irregularidades que impedem o acesso adequado de pessoa

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Repórter
13/03/2026 23:38

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Na foto, Escola Estadual Madre Carmelita
Na foto, Escola Estadual Madre Carmelita crédito: Google Street View/Reprodução

A Justiça determinou que o governo de Minas realize obras de acessibilidade em oito escolas estaduais de Belo Horizonte. A decisão é assinada pela 4ª Vara da Fazenda Pública da capital mineira. 

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A sentença atende a um pedido do MPMG, feito em ação civil pública, após ter sido constatado que as unidades de ensino não cumpriam normas de acessibilidade previstas na legislação federal e em normas técnicas da ABNT. A decisão destaca que acessibilidade é um direito fundamental, diretamente ligado à dignidade humana e ao direito à educação.

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"Vistoria técnica realizada pelo Ministério Público mostrou que, mesmo após algumas reformas, persistiam irregularidades que impediam o acesso adequado de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em alguns casos, as obras necessárias estavam incompletas, e em outros sequer haviam sido iniciadas por falta de orçamento do estado", explicou o Ministério Público. 

O prazo para a execução final das obras nas oito unidades é de 180 dias, a contar após decisão definitiva da Justiça, ou seja, depois que não houver mais possibilidade de recurso. Caso o prazo não seja cumprido, o Estado será obrigado a pagar multa diária de R$ 300, limitada a R$ 10 milhões.  

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Escolas citadas na decisão

  • Escola Estadual Deputado Manuel Costa
  • Escola Estadual Madre Carmelita
  • Escola Estadual Marieta Brochado
  • Escola Estadual Professor Leon Renault
  • Escola Estadual Isabel da Silva Polck
  • Escola Estadual Professor Hilton Rocha
  • Escola Estadual General Carlos Luiz Guedes
  • Escola Estadual Odinda Amaral Brandão.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) e aguarda retorno. 

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