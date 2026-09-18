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CONGESTIONAMENTO

BR-381 tem 18 km de lentidão devido a obras e acidente na Grande BH

Trânsito no sentido Belo Horizonte, em Betim, enfrenta grande congestionamento, enquanto sentido São Paulo registra 9 km de lentidão

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/09/2026 14:30 - atualizado em 18/09/2026 14:34

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Trânsito na BR-381, em Betim, na Grande BH, segue intenso nesta sexta-feira (18/9), devido a obras e acidente
Trânsito na BR-381, em Betim, na Grande BH, segue travado nesta sexta-feira (18/9), devido a obras e acidente crédito: Felipe Pimenta

O trânsito na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está travado nos dois sentidos nesta sexta-feira (18/9). O ponto crítico fica na altura do quilômetro 503, próximo ao Bairro Citrolândia.

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De acordo com a concessionária Motiva Minas SP, que administra a via, o congestionamento chega a 18 km no sentido Belo Horizonte e 9 km no sentido São Paulo.

No sentido BH, o tráfego é desviado para a pista marginal, enquanto, no sentido contrário, em direção a SP, a faixa da direita foi liberada às 12h30, com o fluxo pela faixa da esquerda.

Acidente

Segundo a Motiva Minas SP, o trecho passa por obras de recuperação de pavimento. Na noite dessa quinta-feira, por volta das 23h55, um caminhão de uma empresa terceirizada se chocou com um fio energizado.

As equipes operacionais e de resgate da concessionária foram acionadas e encaminharam o motorista do veículo para a UPA de Betim.

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Ainda de acordo com a Motiva, a pista foi interditada até a retirada do veículo. Nesta sexta-feira (18/9), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) faz o realinhamento dos cabos afetados.

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