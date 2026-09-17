Carreta carregada de calcário tomba na BR-381

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma carreta tombou na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, nesta quinta-feira (17/9). A ocorrência foi atendida pela concessionária que administra a via, a Nova 381.

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De acordo com a empresa, o acidente foi registrado às 11h15, na altura do Km 356, no sentido Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A área é conhecida como Corte de Pedras (na altura dos Kms 356 a 362 da BR-381), e é um trecho considerado perigoso e íngreme, com alto índice de acidentes.

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O veículo estava carregado com calcário e tombou às margens da rodovia, interditando parcialmente a pista. Apesar do ocorrido, não houve vítimas nem congestionamento no local.