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ACIDENTE EM BH

Motociclista fica ferido ao ser atingido por porta de carro

Acidente ocorreu no Bairro Santo Antônio; vítima teve múltiplos ferimentos e precisou ser encaminhada ao Hospital João XXIII.

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
17/09/2026 16:02

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Acidente ocorreu na Região Centro-Sul de BH
Acidente ocorreu no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, após motociclista ser atingido pela abertura repentina da porta de um veículo crédito: CBMMG/Divulgação

Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira (17/9) após se envolver em um acidente na Rua Paulo Afonso, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência.

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A colisão ocorreu por volta das 14h. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista trafegava pela via quando foi surpreendido pela abertura repentina da porta de um carro. Sem tempo para desviar, o condutor da moto colidiu contra a porta e caiu na pista.

Militares do Pelotão Santa Lúcia foram acionados para prestar socorro. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima com o nível de consciência levemente alterado, dificuldade para respirar e diversas escoriações pelo corpo.

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Após os primeiros atendimentos no local, a Unidade de Resgate encaminhou o motociclista para o 

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