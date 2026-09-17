Motociclista fica ferido ao ser atingido por porta de carro

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira (17/9) após se envolver em um acidente na Rua Paulo Afonso, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência.

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A colisão ocorreu por volta das 14h. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista trafegava pela via quando foi surpreendido pela abertura repentina da porta de um carro. Sem tempo para desviar, o condutor da moto colidiu contra a porta e caiu na pista.

Militares do Pelotão Santa Lúcia foram acionados para prestar socorro. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima com o nível de consciência levemente alterado, dificuldade para respirar e diversas escoriações pelo corpo.

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Após os primeiros atendimentos no local, a Unidade de Resgate encaminhou o motociclista para o