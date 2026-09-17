Justiça de MG concede habeas corpus para cultivo de maconha medicinal; entenda como funciona

A Justiça mineira tem concedido habeas corpus para o cultivo de maconha para fins medicinais, refletindo a crescente busca por tratamentos alternativos e mais acessíveis para diversas condições de saúde.

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Essa via judicial tem se consolidado como a principal forma de garantir o direito ao tratamento, diante do alto custo dos medicamentos à base de cannabis importados e disponíveis nas farmácias. As decisões favoráveis permitem que pessoas com prescrição médica cultivem a planta para extrair o óleo utilizado no controle de doenças como epilepsia, dores crônicas, ansiedade e outras patologias.

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Como conseguir autorização para cultivar maconha medicinal?

A autorização para o cultivo de cannabis para uso medicinal é obtida por meio de um habeas corpus preventivo na Justiça. O objetivo é proteger o paciente de possíveis ações policiais por porte ou cultivo de substância ilícita, garantindo que ele não seja preso ao exercer seu direito à saúde.

Para entrar com a ação, o paciente geralmente precisa apresentar os seguintes documentos:

Laudo médico detalhado que ateste a doença e a necessidade do tratamento com canabinoides.

Receita médica específica, indicando a quantidade de óleo ou da planta necessária para o tratamento contínuo.

Documentos que comprovem a ineficácia de tratamentos convencionais ou seus efeitos colaterais adversos.

Justificativa da impossibilidade de arcar com os custos dos medicamentos importados.

Qual o limite de plantas permitido pela Justiça?

O número de plantas autorizadas varia conforme cada caso e a necessidade terapêutica descrita na prescrição médica. Enquanto algumas decisões em Minas Gerais autorizam o cultivo de até seis plantas fêmeas, o Superior Tribunal de Justiça já concedeu salvo-conduto para casos com até 94 plantas, cabendo ao juiz definir a quantidade suficiente para garantir a produção do óleo medicinal sem interrupções.

Por que os pacientes buscam o cultivo caseiro?

O principal motivo que leva pacientes a buscarem a via judicial é o fator econômico. Embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize a importação e a venda de produtos à base de cannabis, os valores podem chegar a milhares de reais por mês, tornando o tratamento inviável para grande parte da população. O cultivo caseiro, por outro lado, reduz drasticamente os custos.

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Ação em BH joga luz sobre o debate

O debate sobre o uso medicinal da cannabis ganhou destaque em Belo Horizonte nesta semana, quando o candidato a deputado federal Dário 4e20 (PSol) levou um pé de maconha para a Praça Sete, no centro da cidade, durante uma ação de campanha na quarta-feira (16/9). A planta foi recolhida pela Polícia Militar (PM), e o candidato defendeu a regulamentação do cultivo como uma pauta de saúde pública e de ampliação do acesso a tratamentos.