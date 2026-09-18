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DESFECHO TRÁGICO

Pai e filho desaparecidos são encontrados mortos na BR-381

Vítimas tinham saído da Grande BH a caminho de São Paulo para uma viagem a trabalho na terça, mas não chegaram ao destino. Homens foram encontrados em ribanceira no Sul de Minas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/09/2026 12:34 - atualizado em 18/09/2026 12:46

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Hélio da Silva Eduardo, de 58 anos, e Michael Jefferson Gomes Ribeiro, de 29, foram encontrados mortos em ribanceira na BR-381, no Sul de Minas Gerais
Hélio da Silva Eduardo, de 58 anos, e Michael Jefferson Gomes Ribeiro, de 29, foram encontrados mortos em ribanceira na BR-381, no Sul de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

Pai e filho que estavam desaparecidos há três dias, depois de saírem de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram encontrados mortos na BR-381, em Cambuí, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/9). A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

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Hélio da Silva Eduardo, de 58 anos, e Michael Jefferson Gomes Ribeiro, de 29, haviam saído da Grande BH na terça-feira (15/9) a caminho de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, onde buscariam uma carga.

Eles haviam sido vistos pela última vez na madrugada de quarta-feira, mas não chegaram ao destino. Como eles pararam de retornar mensagens e ligações da família, os familiares iniciaram as buscas, junto da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Somente nesta manhã, a Motiva, que administra o trecho da rodovia, encontrou o veículo caído em uma ribanceira na altura do quilômetro 903. Eles identificaram que o carro – uma Saveiro branca – capotou e que havia duas vítimas dentro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) também foram acionados. Ao Estado de Minas, a PC informou que a ocorrência está em andamento e que outras informações poderão ser repassadas futuramente.

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Por volta das 8h20, o acostamento da rodovia foi interditado para assegurar o atendimento das equipes, mas não houve interdição de tráfego na pista ou registro de lentidão.

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