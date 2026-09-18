Pai e filho desaparecidos são encontrados mortos na BR-381

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Pai e filho que estavam desaparecidos há três dias, depois de saírem de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram encontrados mortos na BR-381, em Cambuí, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/9). A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

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Hélio da Silva Eduardo, de 58 anos, e Michael Jefferson Gomes Ribeiro, de 29, haviam saído da Grande BH na terça-feira (15/9) a caminho de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, onde buscariam uma carga.

Eles haviam sido vistos pela última vez na madrugada de quarta-feira, mas não chegaram ao destino. Como eles pararam de retornar mensagens e ligações da família, os familiares iniciaram as buscas, junto da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Somente nesta manhã, a Motiva, que administra o trecho da rodovia, encontrou o veículo caído em uma ribanceira na altura do quilômetro 903. Eles identificaram que o carro – uma Saveiro branca – capotou e que havia duas vítimas dentro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) também foram acionados. Ao Estado de Minas, a PC informou que a ocorrência está em andamento e que outras informações poderão ser repassadas futuramente.

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Por volta das 8h20, o acostamento da rodovia foi interditado para assegurar o atendimento das equipes, mas não houve interdição de tráfego na pista ou registro de lentidão.