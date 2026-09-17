Acusado de matar pai e filho em 2015 é condenado a 37 anos de prisão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem acusado de matar pai e filho em Cantagalo, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, em 2015, foi condenado a 37 anos por homicídio duplamente qualificado. De acordo com o Tribunal do Júri de Santa Maria do Suaçuí, o réu respondia em liberdade, mas foi preso logo depois de ser sentenciado.

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O julgamento ocorreu 11 anos após os crimes, quando a Justiça acolheu a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Conforme a acusação, pai e filho voltavam do trabalho quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. O réu teria se aproximado das vítimas em uma moto com o farol apagado e atirado contra elas.

As investigações apontaram que o condenado tinha desavenças anteriores com uma das vítimas em razão de conflitos fundiários. O Conselho de Sentença reconheceu que os assassinatos foram praticados por motivo torpe, relacionado à disputa de terras, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

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A acusação em plenário foi sustentada pelos promotores Jonas Junio Linhares Costa Monteiro e Alair Elias Neto, que atuaram pela condenação. Para eles, o resultado é relevante por causa do longo período desde os homicídios e da resposta dada pelo Tribunal do Júri depois de analisar as provas reunidas ao longo do processo judicial.