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CONDENAÇÃO

Acusado de matar pai e filho em 2015 é condenado a 37 anos de prisão

Réu teria atirado contra as vítimas em Cantagalo, no Vale do Rio Doce, devido a uma disputa por terras; ele respondeu em liberdade durante 11 anos e foi preso após ser sentenciado

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/09/2026 19:05

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Eleições no Tribunal de Justiça de Minas foram realizadas nesta segunda-feira
Justiça condenou réu a 37 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press – 25/9/25

Um homem acusado de matar pai e filho em Cantagalo, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, em 2015, foi condenado a 37 anos por homicídio duplamente qualificado. De acordo com o Tribunal do Júri de Santa Maria do Suaçuí, o réu respondia em liberdade, mas foi preso logo depois de ser sentenciado.

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O julgamento ocorreu 11 anos após os crimes, quando a Justiça acolheu a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Conforme a acusação, pai e filho voltavam do trabalho quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. O réu teria se aproximado das vítimas em uma moto com o farol apagado e atirado contra elas.

As investigações apontaram que o condenado tinha desavenças anteriores com uma das vítimas em razão de conflitos fundiários. O Conselho de Sentença reconheceu que os assassinatos foram praticados por motivo torpe, relacionado à disputa de terras, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

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A acusação em plenário foi sustentada pelos promotores Jonas Junio Linhares Costa Monteiro e Alair Elias Neto, que atuaram pela condenação. Para eles, o resultado é relevante por causa do longo período desde os homicídios e da resposta dada pelo Tribunal do Júri depois de analisar as provas reunidas ao longo do processo judicial.

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