Vigia ‘Seu João’ é solto após matar invasor em reação na Grande BH

O vigilante de 68 anos conhecido como “Seu João”, que matou um homem de 31 anos durante uma invasão a uma empresa em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai responder em liberdade. A informação foi divulgada pela advogada Renata Albuquerque, responsável pela defesa do idoso, nas redes sociais. O caso aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (16/9), no Bairro Darcy Ribeiro.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o homem de 31 anos teria invadido a empresa e agredido o vigilante com um pedaço de madeira.

Conforme a versão apresentada pelo idoso aos policiais, ele conseguiu pegar o mesmo pedaço de madeira utilizado nas agressões e atingiu o invasor na cabeça. O homem morreu no local.

De acordo com a advogada, a reação do vigilante foi considerada legítima defesa e, por isso, ele poderá responder ao caso em liberdade. “Um senhor trabalhador íntegro, que se viu diante de uma situação extrema e cuja reação ocorreu para proteger a própria vida”, afirmou Renata Albuquerque.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas inicialmente com a informação de que um segurança havia sido agredido e estaria sendo mantido em cárcere privado durante uma tentativa de furto.

Ao chegarem à empresa, os policiais encontraram o vigilante. Ele contou que estava no posto de trabalho, dentro do refeitório, quando ouviu um barulho e percebeu o cachorro da empresa latindo.

Ao verificar o que estava acontecendo, o idoso teria sido surpreendido pelo homem, que, conforme o relato, anunciou que pretendia furtar materiais do local.

O suspeito estaria com um pedaço de madeira de aproximadamente 1,5 metro e teria exigido o celular do vigilante e a chave de um contêiner onde eram guardadas ferramentas utilizadas na obra.

Ainda segundo o relato do segurança à PM, o homem o atingiu várias vezes nas costas com o pedaço de madeira, fazendo com que ele caísse no chão.

Vigilante reagiu

Depois das agressões, o homem teria arrombado a porta do contêiner e entrado no compartimento para procurar materiais. O vigilante conseguiu se levantar e percebeu que o pedaço de madeira havia sido deixado do lado de fora.

Quando o homem tentou sair do contêiner, o segurança pegou a madeira e o atingiu na cabeça. Ele caiu próximo à entrada do compartimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou a morte do homem.

Durante os trabalhos da perícia, os policiais verificaram que ele usava tornozeleira eletrônica. Conforme a PM, o homem também era suspeito de envolvimento em outros furtos registrados na região.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O vigilante recebeu voz de prisão por homicídio e foi conduzido à delegacia. Posteriormente, foi solto.

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As circunstâncias da morte seguem sob investigação da Polícia Civil.