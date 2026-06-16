Homicídio Culposo: Quando punir já não faz sentido

Por Fábio Presoti

O Direito Penal costuma aparecer para a sociedade em sua face mais severa: processo, culpa, condenação, pena. Quase sempre é assim que ele se apresenta. Mas há momentos — raros, difíceis e juridicamente delicados — em que o próprio sistema reconhece que punir pode deixar de fazer sentido.

O perdão judicial está exatamente nesse ponto de tensão.

Ele não apaga o crime. Não declara inocência. Não equivale à absolvição por falta de provas. Também não é favor pessoal do juiz, como se a toga autorizasse alguma espécie de misericórdia individual. O perdão judicial é causa legal de extinção da punibilidade. O fato existiu, a responsabilidade pode estar demonstrada, mas a pena deixa de ser aplicada porque a lei permite essa contenção.

Aqui está o ponto central do instituto: exige sensibilidade para enxergar a tragédia concreta e técnica para não ultrapassar os limites da legalidade. Se fosse apenas compaixão, seria arbítrio. Se fosse simples automatismo legal, seria frieza.

No homicídio, essa discussão se torna ainda mais sensível. Falar em perdão judicial diante da morte de alguém exige cuidado. Muito cuidado. Não se trata de diminuir o valor da vida perdida nem de tratar a morte como acontecimento superável pelo sofrimento do acusado. A questão é outra: em determinadas hipóteses de homicídio culposo, a consequência do próprio fato atinge o agente de tal maneira que a pena estatal perde utilidade.

Há casos em que o processo penal chega tarde. A sentença ainda nem foi proferida, mas a vida do autor já foi irremediavelmente marcada pelo resultado que ele próprio causou.

1. O que é o perdão judicial — e por que ele não pode ser confundido com absolvição

O primeiro equívoco está na palavra “perdão”. Ela carrega um sentido moral, religioso, afetivo. No processo penal, porém, o perdão judicial tem significado técnico.

Quem recebe perdão judicial não é declarado inocente. Também não se trata de perdão concedido pela vítima ou por seus familiares. Não depende de reconciliação, acordo, pedido de desculpas ou aceitação dos ofendidos. É decisão judicial fundada em hipótese legal específica. O juiz reconhece que a pena, naquele caso, perdeu utilidade.

Essa ideia incomoda porque rompe uma expectativa quase instintiva: se houve crime, deve haver pena. Mas o Direito Penal não pode funcionar apenas por reflexo. A pena precisa cumprir uma finalidade minimamente legítima. Quando se transforma apenas em acréscimo formal de sofrimento, o sistema deve ter maturidade para recuar.

É isso que o perdão judicial permite em situações excepcionais.

E aqui mora o risco: excepcionalidade não pode virar atalho. O juiz não pode conceder perdão judicial porque se emocionou com o caso, porque o réu tem boa história de vida, porque a situação desperta pena ou porque a aplicação da sanção parece dura. A lei precisa autorizar. E, mesmo quando autoriza, é indispensável demonstrar concretamente por que a pena se tornou desnecessária.

A pergunta correta, portanto, não é: “o caso é triste?”. Muitos casos penais são. A pergunta é outra: “a hipótese tem previsão legal e as consequências do fato atingiram o agente de forma tão grave que a pena perdeu sentido?”.

Essa diferença separa o Direito Penal humanizado do Direito Penal sentimental.

2. No homicídio, o perdão judicial cabe apenas no homicídio culposo

No homicídio, a hipótese clássica está no art. 121, § 5º, do Código Penal. A lei permite que o juiz deixe de aplicar a pena no homicídio culposo quando as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

A imagem mais conhecida é a tragédia familiar.

O pai que, por um descuido, causa a morte do filho. A mãe que, em uma fração de imprudência, se vê ligada para sempre ao resultado fatal. O familiar, o companheiro, o amigo próximo, o motorista que, em contexto culposo, provoca a morte de alguém com quem mantinha vínculo profundo. Nessas situações, a dor não é periférica. Ela passa a integrar a própria compreensão da resposta penal.

Ainda assim, é preciso evitar atalhos.

O perdão judicial não é automático. Não basta demonstrar parentesco. Não basta afirmar amizade. Não basta presumir sofrimento porque a vítima era próxima. O juiz deve examinar o caso concreto: a dinâmica do fato, o grau de culpa, a intensidade das consequências, a postura do agente, o vínculo com a vítima e a real necessidade de imposição da pena.

Há uma diferença importante entre sofrer e ser atingido pelo fato em grau juridicamente relevante. O perdão judicial não nasce de qualquer dor. Ele exige uma consequência grave, excepcional, capaz de tornar a sanção penal inútil ou excessiva.

Também é indispensável marcar uma fronteira: o perdão judicial não se aplica ao homicídio doloso.

Não cabe em homicídio simples doloso, homicídio qualificado, feminicídio ou homicídio privilegiado. A previsão legal fala em homicídio culposo. Essa palavra não é detalhe; é limite. Em crimes dolosos contra a vida, circunstâncias pessoais do acusado podem, quando cabíveis, ser discutidas em outros campos — dosimetria da pena, culpabilidade, atenuantes ou teses defensivas próprias. Mas não autorizam perdão judicial.

O instituto não foi criado para banalizar a culpa. Foi pensado para situações extremas, em que a punição estatal, além de juridicamente dispensável, parece humanamente desproporcional.

3. Quais crimes admitem perdão judicial?

A resposta é menos ampla do que muitos imaginam: somente aqueles em que a lei expressamente autoriza.

O perdão judicial não é uma cláusula geral de misericórdia penal. Não pode ser aplicado por analogia, simpatia judicial ou senso particular de justiça. Ele depende de previsão normativa.

No Código Penal, as hipóteses mais lembradas envolvem o homicídio culposo e a lesão corporal culposa, quando as consequências do fato atingem gravemente o próprio agente. Também há previsão em situações específicas de injúria, receptação culposa, apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, subtração de incapazes, certas fraudes de menor gravidade e crimes relacionados ao estado de filiação, como o registro de filho alheio como próprio quando presente motivo de reconhecida nobreza.

Em leis especiais, o instituto também aparece em determinados contextos, como colaboração premiada, lavagem de dinheiro, proteção a testemunhas colaboradoras e crimes ambientais.

A regra, porém, continua simples: sem previsão legal, não há perdão judicial.

Por isso, não cabe aplicar o instituto a crimes como roubo, tráfico de drogas, corrupção, peculato, estupro, homicídio doloso ou feminicídio apenas porque o caso concreto desperta compaixão ou porque o acusado sofreu consequências pessoais relevantes.

Isso não significa que o sofrimento do réu seja sempre irrelevante. Pode haver situações em que esse dado tenha importância na dosimetria da pena ou em outro instituto jurídico adequado. Mas uma coisa é valorar circunstâncias pessoais dentro dos limites da lei. Outra, muito diferente, é extinguir a punibilidade por perdão judicial sem autorização legal.

O perdão judicial, portanto, exige equilíbrio. Ele revela que o Direito Penal não precisa punir sempre, nem punir por hábito, nem punir para satisfazer uma expectativa abstrata de castigo. Mas também mostra que a humanidade da pena não autoriza improvisos.

O instituto coloca o juiz diante de uma pergunta difícil: depois de tudo o que o próprio fato causou ao agente, ainda há sentido em aplicar pena?

Quando a resposta for não — e quando a lei permitir — o perdão judicial não será impunidade. Será apenas o reconhecimento de que, em certas tragédias, a pena chega tarde demais para ser justa.

O Direito Penal talvez esteja exatamente nesse espaço estreito: punir quando necessário, conter-se quando a sanção já não serve à justiça e lembrar, sem retórica vazia, que legalidade e humanidade precisam caminhar juntas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fábio Presoti Passos é professor universitário, mestre e doutor, advogado fundador do escritório Fábio Presoti Advocacia Criminal - @fabiopresotii.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.