Reportagem na TV ajuda polícia a encontrar suspeito de matar barbeiro em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma denúncia feita depois que uma pessoa reconheceu pela televisão um suspeito de envolvimento na morte do barbeiro Pierre Augusto Lucas dos Santos ajudou a Polícia Militar a localizar o adolescente de 17 anos nessa quarta-feira (16/9), em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Pierre foi assassinado a tiros nessa terça-feira (15/9), dentro de uma barbearia no Bairro Horto, Região Leste da capital.

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Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia indicando onde o adolescente estaria escondido. Conforme a ocorrência, o colaborador afirmou ter visto reportagens sobre o assassinato nos telejornais e reconhecido o suspeito.

A informação indicava que o adolescente estaria em uma residência na Rua Alagoas, no Bairro Cruzeiro, em Matozinhos. Segundo a denúncia recebida pela PM, ele estaria na casa de uma pessoa e estaria armado com um revólver.

Os militares cercaram a residência por volta das 17h30 para impedir uma possível fuga e entraram no imóvel. Na sala, foram encontradas uma mulher e duas crianças. Segundo a PM, nada de ilícito foi localizado com elas. Um homem que estava na cozinha também foi abordado.

Adolescente foi baleado

O adolescente procurado foi localizado em um dos quartos. De acordo com a versão apresentada pela Polícia Militar, os agentes determinaram que ele se rendesse. Ainda segundo a corporação, o jovem não obedeceu à ordem, levantou rapidamente a camisa e sacou uma arma. Os policiais, então, efetuaram disparos.

O adolescente foi baleado e socorrido para uma unidade de pronto atendimento de Matozinhos. Posteriormente, foi transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Conforme as informações da ocorrência, nenhum disparo atingiu órgãos vitais e ele não corre risco de morrer.

A perícia da Polícia Civil compareceu à residência e recolheu um revólver calibre 38 carregado com cinco cartuchos.

Casal foi conduzido à delegacia

O homem encontrado na residência afirmou à polícia que não conhecia o adolescente e que estava apenas na casa da namorada.

A mulher, por sua vez, contou que havia aceitado um pedido para deixar o jovem permanecer no imóvel porque ele teria se envolvido em uma “confusão” em Belo Horizonte. Ela afirmou que não conhecia o adolescente anteriormente.

O casal foi conduzido à delegacia, acompanhado de uma advogada, por suspeita de favorecimento pessoal, que consiste em auxiliar alguém a escapar da ação das autoridades.

Segundo a PM, o adolescente possui registros anteriores por lesão corporal, homicídio, adulteração de veículo, tráfico de drogas, receptação e furto. O caso ficou a cargo da Polícia Civil de Matozinhos.

Morte do barbeiro

Pierre Augusto Lucas dos Santos foi morto por volta das 18h dessa terça-feira, na Rua Pouso Alegre, no Horto.

Segundo a PM, três suspeitos chegaram à barbearia em um Chevrolet Onix branco. Um deles teria descido armado e efetuado pelo menos sete disparos contra a vítima. Um dos envolvidos também teria filmado a ação.

Dois suspeitos foram localizados ainda durante as buscas realizadas depois do crime. Com a localização do adolescente em Matozinhos, os três apontados inicialmente pela PM como envolvidos no homicídio foram encontrados.

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A motivação e as circunstâncias do assassinato continuam sendo investigadas.