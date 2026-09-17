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Reportagem na TV ajuda polícia a encontrar suspeito de matar barbeiro em BH

Segundo a PM, denúncia indicou que adolescente de 17 anos estava escondido em uma casa em Matozinhos. Ele foi baleado durante a abordagem

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Wellington Barbosa
Bruno Luis Barros
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
17/09/2026 09:15

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Barbeiro morto com pelo menos 7 tiros em BH é sepultado nesta quinta
Barbeiro morto com pelo menos sete tiros em BH é sepultado nesta quinta crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma denúncia feita depois que uma pessoa reconheceu pela televisão um suspeito de envolvimento na morte do barbeiro Pierre Augusto Lucas dos Santos ajudou a Polícia Militar a localizar o adolescente de 17 anos nessa quarta-feira (16/9), em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Pierre foi assassinado a tiros nessa terça-feira (15/9), dentro de uma barbearia no Bairro Horto, Região Leste da capital.

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Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia indicando onde o adolescente estaria escondido. Conforme a ocorrência, o colaborador afirmou ter visto reportagens sobre o assassinato nos telejornais e reconhecido o suspeito.

A informação indicava que o adolescente estaria em uma residência na Rua Alagoas, no Bairro Cruzeiro, em Matozinhos. Segundo a denúncia recebida pela PM, ele estaria na casa de uma pessoa e estaria armado com um revólver.

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Os militares cercaram a residência por volta das 17h30 para impedir uma possível fuga e entraram no imóvel. Na sala, foram encontradas uma mulher e duas crianças. Segundo a PM, nada de ilícito foi localizado com elas. Um homem que estava na cozinha também foi abordado.

Adolescente foi baleado

O adolescente procurado foi localizado em um dos quartos. De acordo com a versão apresentada pela Polícia Militar, os agentes determinaram que ele se rendesse. Ainda segundo a corporação, o jovem não obedeceu à ordem, levantou rapidamente a camisa e sacou uma arma. Os policiais, então, efetuaram disparos.

O adolescente foi baleado e socorrido para uma unidade de pronto atendimento de Matozinhos. Posteriormente, foi transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Conforme as informações da ocorrência, nenhum disparo atingiu órgãos vitais e ele não corre risco de morrer.

A perícia da Polícia Civil compareceu à residência e recolheu um revólver calibre 38 carregado com cinco cartuchos.

Casal foi conduzido à delegacia

O homem encontrado na residência afirmou à polícia que não conhecia o adolescente e que estava apenas na casa da namorada.

A mulher, por sua vez, contou que havia aceitado um pedido para deixar o jovem permanecer no imóvel porque ele teria se envolvido em uma “confusão” em Belo Horizonte. Ela afirmou que não conhecia o adolescente anteriormente.

O casal foi conduzido à delegacia, acompanhado de uma advogada, por suspeita de favorecimento pessoal, que consiste em auxiliar alguém a escapar da ação das autoridades.

Segundo a PM, o adolescente possui registros anteriores por lesão corporal, homicídio, adulteração de veículo, tráfico de drogas, receptação e furto. O caso ficou a cargo da Polícia Civil de Matozinhos.

Morte do barbeiro

Pierre Augusto Lucas dos Santos foi morto por volta das 18h dessa terça-feira, na Rua Pouso Alegre, no Horto.

Segundo a PM, três suspeitos chegaram à barbearia em um Chevrolet Onix branco. Um deles teria descido armado e efetuado pelo menos sete disparos contra a vítima. Um dos envolvidos também teria filmado a ação.

Dois suspeitos foram localizados ainda durante as buscas realizadas depois do crime. Com a localização do adolescente em Matozinhos, os três apontados inicialmente pela PM como envolvidos no homicídio foram encontrados.

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A motivação e as circunstâncias do assassinato continuam sendo investigadas.

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