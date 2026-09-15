Dono de barbearia é morto a tiros no Horto, em Belo Horizonte

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O proprietário de uma barbearia foi morto a tiros na noite desta terça-feira (15/9), no Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte. O crime ocorreu na Rua Pouso Alegre, por volta das 18h. Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), enquanto um terceiro é procurado.

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Segundo informações preliminares da PM, três homens chegaram ao estabelecimento em um Chevrolet Onix branco. Um deles teria descido do veículo armado e efetuado os disparos contra o dono da barbearia. A vítima foi atingida por pelo menos sete tiros e morreu no local.

Ainda conforme a corporação, um dos envolvidos teria filmado a ação. A dinâmica do crime e a motivação do homicídio são investigadas.

Durante as buscas pelos suspeitos, um deles foi baleado por militares e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Região Norte de Belo Horizonte. Outro homem foi preso, enquanto o terceiro suspeito conseguiu fugir e ainda não havia sido localizado.

A rua onde ocorreu o homicídio precisou ser interditada para o trabalho das forças de segurança. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para recolher vestígios que possam auxiliar na investigação.

Ainda conforme a polícia, a vítima tinha registros anteriores por tráfico de drogas. A corporação também apura uma possível ligação dela com integrantes do Comando Vermelho. Essa hipótese ainda será investigada e não há, até o momento, confirmação de que essa possível relação tenha motivado o assassinato.

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A PM permanece em diligências para localizar o terceiro suspeito.