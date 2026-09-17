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violência doméstica

Filho chicoteia o próprio pai durante discussão em Minas

Vítima, de 62 anos, foi agredida depois de tentar acordar o filho; agressor, de 23, foi preso pela PM

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/09/2026 15:32

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Chicote para manejo de cavalos foi usado pelo agressor contra o próprio pai, que teve a mão ferida durante a discussão
Chicote para manejo de cavalos foi usado pelo agressor contra o próprio pai em Mendes Pimentel, no Vale do Rio Doce crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 62 anos teve a mão chicoteada pelo próprio filho, de 23, durante um atrito familiar em Mendes Pimentel, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu porque o pai tentou acordar o jovem, acarretando uma discussão entre eles.

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Conforme o boletim de ocorrência, o agressor foi até a casa do pai, onde a avó, de 84, também mora, bastante nervoso e exaltado no último domingo (14/9). Ele pediu dinheiro à idosa e disse que venderia a geladeira dela no dia seguinte, pois estava precisando de dinheiro. Familiares apontaram que o dinheiro poderia ser para uso de drogas.

O jovem dormiu no local sem a autorização dos familiares. Na segunda-feira (15/9), outro homem, não identificado, foi até o endereço para levá-lo à delegacia de Mantena, a cerca de 60 quilômetros de Mendes Pimentel, onde precisava retirar uma moto apreendida.

O agressor, entretanto, foi acordado com a visita e se recusou a sair da cama, mesmo com o pai dele o chamando. O homem que tentou buscá-lo também tentou chamá-lo, mas não conseguiu e foi embora.

Depois que o homem saiu da casa, o agressor se exaltou com o próprio pai por ele ter tentado acordá-lo. Eles iniciaram uma briga e o jovem pegou um chicote para manejo de cavalos para bater no pai. O homem de 62 anos ficou ferido em uma das mãos depois de ser atingido pelo próprio filho.

Prisão

Um familiar procurou a PM para denunciar a agressão. O autor da violência recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Governador Valadares, na mesma região. Ele optou por não falar sobre o assunto quando questionado pelos policiais.

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Como ele pressionou a avó e insistiu que ela lhe desse dinheiro, além de ser ameaçada em relação à venda da geladeira, o crime também foi enquadrado como violência doméstica e familiar, no âmbito da violência contra a mulher.

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