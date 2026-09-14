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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Mãe e filha ficam feridas em capotamento em avenida de BH

Acidente ocorreu na Avenida Presidente Antônio Carlos, no sentido Pampulha. Elas foram resgatadas pelos bombeiros e encaminhadas ao hospital

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/09/2026 09:33 - atualizado em 14/09/2026 09:33

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Carro capota em avenida de BH e deixa mãe e filha feridas
Carro capota em avenida de Belo Horizonte e deixa mãe e filha feridas crédito: CBMMG/Divulgação

Uma mulher de 31 anos e a filha, de 5, ficaram feridas ao sofrerem um acidente na Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura do Bairro Lagoinha, Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desse domingo (13/9).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a menina foi resgatada com baixo nível de consciência e letárgica. Já a mãe dela estava consciente, mas com várias escoriações pelo corpo.

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O acidente ocorreu por volta das 21h30, quando o carro em que elas estavam capotou no sentido Pampulha. A Guarda Civil Municipal (GCM) aplicou serragem no local, além de levar um guincho para retirada do veículo.

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As vítimas foram encaminhadas ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH.

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