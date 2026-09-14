Mãe e filha ficam feridas em capotamento em avenida de BH
Acidente ocorreu na Avenida Presidente Antônio Carlos, no sentido Pampulha. Elas foram resgatadas pelos bombeiros e encaminhadas ao hospital
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Uma mulher de 31 anos e a filha, de 5, ficaram feridas ao sofrerem um acidente na Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura do Bairro Lagoinha, Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desse domingo (13/9).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a menina foi resgatada com baixo nível de consciência e letárgica. Já a mãe dela estava consciente, mas com várias escoriações pelo corpo.
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O acidente ocorreu por volta das 21h30, quando o carro em que elas estavam capotou no sentido Pampulha. A Guarda Civil Municipal (GCM) aplicou serragem no local, além de levar um guincho para retirada do veículo.
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As vítimas foram encaminhadas ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH.