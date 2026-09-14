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ACIDENTE GRAVE

BR-381: carro bate em poste e motorista é resgatado em estado grave

Acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte, em Sabará, e mobilizou equipes de resgate, que desencarceraram o condutor preso às ferragens

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/09/2026 08:38 - atualizado em 14/09/2026 09:22

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Corpo de Bombeiros e concessionária realizaram o resgate do motorista, que ficou preso às ferragens
Corpo de Bombeiros e concessionária realizaram o resgate do motorista, que ficou preso às ferragens crédito: CBMMG/Divulgação

Um motorista, de idade não divulgada, ficou gravemente ferido ao bater um Volkswagen Polo em um poste na altura do quilômetro 27, na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (14/9).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima ficou presa às ferragens e ficou com nível de consciência baixo, indicando um quadro grave.

Segundo os militares, o acidente ocorreu próximo à barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Belo Horizonte, quando o motorista passou direto em uma curva e, então, colidiu em um poste.

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Equipes da PRF e da Nova 381, que administra a via, foram acionadas. O homem foi desencarcerado pelos bombeiros e pela concessionária e encaminhado para o Hospital João XXIII, em BH.

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