BR 251 terá interdição total do trânsito na manhã desta segunda-feira

A BR-251 terá interdição total do trânsito por cerca de 30 minutos no KM 397, no trecho entre Francisco Sá e Salinas, no Norte de Minas, na manhã desta segunda-feira (14/9).

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De acordo com a Ecovias das Gerais, concessionária que administra a rodovia, a passagem de veículos será interrompida temporariamente para a instalação do primeiro pórtico de pedágio eletrônico no local.

A interdição para a realização do serviço tinha sido marcada para a tarde desse sábado (12/9), dia de menor movimento na estrada. Porém, a concessionária anunciou o adiamento, sem informar o motivo da mudança.

Conforme a Ecovias Gerais, nesta segunda-feira, a partir das 8h, haverá a interrupção parcial do tráfego no trecho que fica perto do trevo para o acesso a Grão Mogol, a 80 km da cidade de Francisco Sá. Às 9h, o trânsito será interrompido totalmente no local por 30 minutos.

O serviço acontece dentro do processo de concessão da BR 251 para a iniciativa privada. O contrato de concessão foi assinado no início de junho e prevê que o pedágio será cobrado a partir de 1º de dezembro. Serão instaladas na rodovia quatro praças de cobrança de pedágio, em sistema free flow.

Um dos pontos de cobrança dos motoristas fica situado no local onde será feita a instalação do pórtico de pedágio eletrônico no município de Grão Mogol.

BR-251

A BR-251 é uma das rodovias federais mais movimentadas de Minas Gerais, com um grande tráfego de caminhões e carretas que viajam do Sul/Sudeste para o Nordeste. O trecho também é muito perigoso, com o registro de constantes acidentes fatais.

Desde a assinatura do contrato de concessão, em junho, a Ecovias Gerais vem realizando obras de reformas na BR 251, com interrupções parciais no trânsito no sistema "pare e siga" . Com isso, os motoristas de caminhões, carretas, ônibus e carros de passeio enfrentam filas quilométricas de carros na estrada.

As obras estão previstas dentro do chamado "Plano dos 100 Dias", um conjunto de ações emergenciais voltadas à melhoria das condições da rodovia e ao aumento da segurança viária. Os serviços deverão ser executados antes do início da cobrança de pedágio.

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Conforme a concessionária, o programa inclui recuperação da sinalização horizontal e vertical, manutenção emergencial de pavimento nos trechos mais críticos, serviços de roçada, limpeza da faixa de domínio, manutenção dos sistemas de drenagem, tapa-buracos e implantação de dispositivos de segurança em pontos considerados prioritários.