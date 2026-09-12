Homem é preso suspeito de matar irmão com canivete durante briga em Minas

Um homem de 23 anos foi morto durante uma briga com o irmão, de 33, na manhã deste sábado (12/9), no Bairro Jardim América, em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas. O suspeito fugiu do local após o golpe, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar.

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Quando os militares chegaram ao endereço, a vítima já havia sido socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu na unidade de saúde. O pai dos envolvidos contou aos policiais que presenciou a briga e relatou que os filhos têm desavenças anteriores. Segundo ele, os dois fazem uso frequente de drogas e bebidas alcoólicas e, quando se encontram, costumam entrar em conflito.

Ainda conforme o relato do pai, os irmãos haviam se encontrado anteriormente durante a Expo Formiga, onde começaram uma discussão. Durante o desentendimento, os dois teriam feito ameaças de morte.

Depois da festa, um amigo levou o homem de 23 anos até a residência do pai. Ao chegarem ao local, o irmão de 33 anos teria ido em direção à vítima. Os dois entraram em luta corporal e, segundo o pai, ambos estavam com armas brancas.

Durante a briga, um deles atingiu o outro no tórax, provocando uma perfuração. O pai entregou aos militares um canivete que, segundo ele, teria sido usado pelo suspeito. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local.

Após o golpe, o homem de 33 anos teria tentado prestar socorro ao irmão. Segundo a PM, porém, a vítima afirmou que iria matá-lo. O suspeito então deixou o endereço.

Antes de fugir ele trocou de roupa e saiu em um veículo Ford Focus, cuja placa não foi identificada pelos militares. A PM iniciou buscas para localizá-lo. O suspeito foi encontrado na casa de um conhecido. O proprietário do imóvel permitiu a entrada dos policiais e afirmou que não sabia o que havia acontecido. O homem não reagiu à abordagem, se entregou e foi preso.

Aos militares, ele apresentou outra versão para o confronto. Disse que estava em casa quando o pai entrou e avisou que o irmão estava do lado de fora, acompanhado da mãe, do padrasto e de um amigo. Segundo o suspeito, o irmão estaria armado e ameaçando matá-lo.

Ele afirmou ainda que recebeu uma ligação do irmão dizendo que os dois “iriam resolver tudo” naquele momento. Conforme o relato, o irmão avançou contra ele e, durante a luta corporal, o suspeito conseguiu tomar o canivete que estaria com a vítima. Ele disse que acabou atingindo o irmão no peito durante o confronto.

O homem afirmou que, ao perceber que havia ferido o irmão, ficou assustado e pediu ajuda. Segundo ele, a mãe passou a agredi-lo. Em seguida, entrou na residência, trocou de roupa, ligou para um amigo e deixou o local.

Além do imóvel, a perícia examinou os veículos dos irmãos. O Gol prata utilizado pelo suspeito estava estacionado próximo à residência e também passou por perícia. Os carros foram posteriormente liberados para o pai dos envolvidos.

Um vizinho disponibilizou aos militares imagens de câmeras de segurança que registraram o ocorrido. As gravações foram encaminhadas à Polícia Civil e devem auxiliar na investigação. Durante as buscas pelo suspeito, os militares também encontraram um segundo canivete próximo ao criado-mudo no quarto onde ele estava. O objeto foi recolhido.

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Após ser preso, o homem foi levado para a delegacia onde deu um soco contra a grade da cela e sofreu um ferimento na mão esquerda. Por causa da lesão, foi encaminhado para atendimento médico em uma UPA.