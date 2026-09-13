UFMG celebra 99 anos com domingo de cultura, ciência e lazer

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) comemora seus 99 anos neste domingo (13/9) com uma edição especial do Domingo no Campus, no campus Pampulha, em Belo Horizonte. A programação gratuita acontece até as 13h com 36 atividades de cultura, ciência, esporte e lazer para públicos de todas as idades.

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A instituição, cuja fundação oficial ocorreu em 7 de setembro de 1927, ganhou uma celebração com direito a bolo. Desde as 11h30, a iguaria de aniversário é distribuída aos visitantes em frente à reitoria, onde a universidade também recebeu o tradicional coro de "Parabéns pra você".

Entre os destaques da programação está a abertura da 25ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha UFMG. Excepcionalmente, a feira começa neste domingo — é a primeira vez que a abertura ocorre nesse dia da semana — e reúne 120 artesãos na Praça de Serviços do campus.

São 36 atividades gratuitas de cultura, ciência, esporte e lazer para pessoas de todas as idades Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

A programação também reúne apresentação da cantora Lívia Itaborahy, além da feira de adoção de cães e gatos e da tenda da saúde.

As atividades estão distribuídas por diferentes espaços da universidade e incluem oficinas, jogos, brincadeiras, forró, piquenique musical, apresentações de K-pop e esgrima.

O público também pode visitar a feira agroecológica e participar das demais atrações espalhadas pelo campus, incluindo o gramado da reitoria, o bosque da escola de música e a Praça de Serviços.

25ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha reúne 120 artesãos na Praça de Serviços da UFMG neste domingo Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

UFMG comemora com bolo de aniversário, distribuído aos visitantes Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

O Domingo no Campus é realizado duas vezes por ano no campus Pampulha, nos meses de junho e setembro, e também acontece no campus da UFMG em Montes Claros, no Norte de Minas.

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A iniciativa é organizada pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), em parceria com as pró-reitorias de Cultura (Procult), de Administração (PRA), de Recursos Humanos (PRORH) e de Assuntos Estudantis (Prae), além do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) e do Centro de Comunicação (Cedecom). O evento conta ainda com o apoio da Fundep – Fundação de Apoio da UFMG.