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UFMG celebra 99 anos com domingo de cultura, ciência e lazer

Campus Pampulha recebe programação gratuita com 36 atividades, feira de artesanato do Jequitinhonha, adoção de animais, apresentação musical e distribuição de bolo

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Repórter
13/09/2026 12:55 - atualizado em 13/09/2026 12:56

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Campus Pampulha da UFMG recebe a programação especial do Domingo no Campus, que celebra os 99 anos da universidade
Campus Pampulha da UFMG recebe a programação especial do Domingo no Campus, que celebra os 99 anos da universidade crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) comemora seus 99 anos neste domingo (13/9) com uma edição especial do Domingo no Campus, no campus Pampulha, em Belo Horizonte. A programação gratuita acontece até as 13h com 36 atividades de cultura, ciência, esporte e lazer para públicos de todas as idades.

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A instituição, cuja fundação oficial ocorreu em 7 de setembro de 1927, ganhou uma celebração com direito a bolo. Desde as 11h30, a iguaria de aniversário é distribuída aos visitantes em frente à reitoria, onde a universidade também recebeu o tradicional coro de "Parabéns pra você". 

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Entre os destaques da programação está a abertura da 25ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha UFMG. Excepcionalmente, a feira começa neste domingo — é a primeira vez que a abertura ocorre nesse dia da semana  — e reúne 120 artesãos na Praça de Serviços do campus. 

São 36 atividades gratuitas de cultura, ciência, esporte e lazer para pessoas de todas as idades
São 36 atividades gratuitas de cultura, ciência, esporte e lazer para pessoas de todas as idades Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

A programação também reúne apresentação da cantora Lívia Itaborahy, além da feira de adoção de cães e gatos e da tenda da saúde. 

As atividades estão distribuídas por diferentes espaços da universidade e incluem oficinas, jogos, brincadeiras, forró, piquenique musical, apresentações de K-pop e esgrima.

O público também pode visitar a feira agroecológica e participar das demais atrações espalhadas pelo campus, incluindo o gramado da reitoria, o bosque da escola de música e a Praça de Serviços.

25ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha reúne 120 artesãos na Praça de Serviços da UFMG neste domingo
25ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha reúne 120 artesãos na Praça de Serviços da UFMG neste domingo Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

UFMG comemora com bolo de aniversário, distribuído aos visitantes
UFMG comemora com bolo de aniversário, distribuído aos visitantes Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

O Domingo no Campus é realizado duas vezes por ano no campus Pampulha, nos meses de junho e setembro, e também acontece no campus da UFMG em Montes Claros, no Norte de Minas.

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A iniciativa é organizada pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), em parceria com as pró-reitorias de Cultura (Procult), de Administração (PRA), de Recursos Humanos (PRORH) e de Assuntos Estudantis (Prae), além do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) e do Centro de Comunicação (Cedecom). O evento conta ainda com o apoio da Fundep – Fundação de Apoio da UFMG.

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