BR-262 registra segunda morte de ciclista em apenas 4 dias em Nova Serrana

Um ciclista de 44 anos morreu atropelado na noite desse sábado (12/9), na BR-262, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista envolvido no acidente fugiu sem ser identificado. É a segunda morte de um ciclista registrada em apenas quatro dias em um trecho de aproximadamente 13 quilômetros da BR-262, no município.

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O acidente mais recente aconteceu por volta das 18h50, no km 426, no sentido Nova Serrana–Belo Horizonte. De acordo com informações preliminares da PRF, o ciclista foi atingido por um veículo que deixou o local depois da colisão. A vítima morreu ainda na rodovia.

Equipes da PRF, da concessionária Way-262 e da perícia da Polícia Civil foram mobilizadas. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Serrana.

As circunstâncias do atropelamento serão investigadas.

Outro ciclista morreu a cerca de 13 km dali

Na noite de quarta-feira (9), outro ciclista, de 56 anos, morreu atropelado no km 439,6 da mesma rodovia, também em Nova Serrana.

O acidente aconteceu por volta das 18h30. Segundo a PRF, um HB20 seguia no sentido Belo Horizonte–interior quando o motorista, de 27 anos, tentou acessar a via marginal e atingiu transversalmente a bicicleta. O ciclista morreu no local. O motorista do carro não ficou ferido e não houve necessidade de interdição da rodovia.

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A concessionária Way-262 foi procurada pela reportagem para prestar esclarecimentos sobre os constantes acidentes no trecho e aguarda resposta.