BH: homem agride companheira e coloca fogo em casa em Venda Nova

Um homem de 40 anos foi preso pela Guarda Civil de Belo Horizonte nesse sábado (12/9), suspeito de agredir e ameaçar a companheira, de 31, com um facão e de colocar fogo na casa onde o casal morava. O caso ocorreu no Bairro São João Batista, em Venda Nova.

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De acordo com o relato da vítima às autoridades, o homem teria passado a noite fazendo uso de drogas e, posteriormente, iniciado as agressões.

Ainda segundo a mulher, depois de atacá-la, o suspeito teria incendiado o imóvel e levado o celular dela.

Mesmo após as agressões, a vítima conseguiu deixar a residência e foi para a rua em busca de ajuda. No momento em que pediu socorro, uma viatura da Guarda Civil passava pelo bairro, e os agentes foram acionados.

Após receber o chamado, os guardas localizaram o homem caminhando pelas ruas do bairro. Conforme a corporação, ele não obedeceu à ordem de parada e resistiu à tentativa dos agentes de contê-lo.

Para conseguir realizar a prisão, os guardas precisaram utilizar uma arma de choque.

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A mulher apresentava escoriações pelo corpo e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Venda Nova. No local, ela passou por avaliação médica.