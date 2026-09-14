MG: menino de 11 anos morre ao ser atingido por brinquedo em parque

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um menino de 11 anos morreu ao ser atingido por um brinquedo em um parque de diversões em Muriaé, na Zona da Mata mineira, na noite desse domingo (13/9). Daniel Lucas Praxedes Bastos pulou a grade de proteção para recuperar um chinelo que caiu quando a estrutura bateu nele.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um pelotão foi acionado por volta das 22h na Avenida Alfredo Pedro Carneiro, no Bairro Boa Vista. Quando chegaram ao local, constataram a morte da criança em decorrência dos ferimentos.

Segundo relato do operador do brinquedo, chamado "Space loop", o equipamento foi parado para o menino recuperar o calçado, mas a criança pulou a grade de proteção e foi atingida pelo brinquedo.

Junto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os socorristas atenderam a vítima, mas depois de constatarem a morte, o local foi preservado para a perícia da Polícia Civil (PCMG), que vai investigar a dinâmica e as circunstâncias do acidente.

Em comunicado emitido nas redes sociais, a Escola Municipal Professora Olívia Maria Coelho e a Creche Municipal Balão Mágico, ambas situadas em Muriaé, informaram que não terão aula nesta segunda-feira (14/9).

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“Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os pais, familiares e amigos e pedimos a Deus que conforte vossos corações”, diz a nota da direção da escola.