Barbeiro de 22 anos morre baleado por PM de folga em parque no Sul de Minas

Um barbeiro de 22 anos morreu após ser baleado por um policial militar que estava de folga na madrugada deste domingo (13/9), no Parque de Exposições de Varginha, no Sul de Minas. Ítalo Viana estava na garupa de uma motocicleta quando foi atingido pelos disparos. O caso aconteceu na Avenida Princesa do Sul, no Bairro Jardim Ribeiro.

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Testemunhas relataram que dois homens circulavam de motocicleta pelo interior do parque durante um evento de exposição de cavalos. A placa da moto estaria coberta por uma sacola e os ocupantes usavam roupas escuras, com os rostos parcialmente cobertos.

Ainda conforme os relatos, o homem na garupa estaria armado e teria efetuado disparos para o alto, além de apontar a arma para frequentadores do local. Uma testemunha afirmou ter visto os dois homens circulando pelo parque e relatou que, antes dos disparos, uma tentativa de atirar teria falhado. Também teria sido feita uma gravação em que o homem que estava na garupa aparece com uma arma nas mãos.

O policial militar, que estava de folga e participava do evento, ouviu os disparos e, pouco depois, viu a motocicleta circulando em alta velocidade entre as pessoas. Ao ouvir um novo disparo próximo a ele, o militar olhou na direção do barulho e viu o homem na garupa apontando a arma para pessoas que deixavam o parque.

Diante da situação, o policial sacou a pistola e efetuou três disparos contra o homem. Após ser atingido, Ítalo teria abraçado o condutor da motocicleta e, em seguida, caído no chão. O motociclista fugiu do local levando a arma que teria sido usada nos disparos.

Frequentadores e o próprio policial tentaram prestar socorro ao jovem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, posteriormente, uma equipe do Samu compareceu ao local, mas a morte foi confirmada.

A perícia da Polícia Civil esteve no parque e realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi liberado e encaminhado para os serviços funerários. A arma utilizada pelo policial foi apreendida e será submetida à perícia. Um celular também foi recolhido para investigação.

Ítalo Viana era barbeiro e também atuava como jogador de futebol. O Corcetti Esporte Clube, equipe pela qual ele jogava, publicou uma homenagem nas redes sociais após a morte.

O clube lamentou a perda do atleta, a quem chamou de amigo e irmão, e destacou a alegria, dedicação e o amor de Ítalo pelo futebol.

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O corpo do jovem foi velado neste domingo (13/9), e o sepultamento foi realizado às 16h, no Cemitério Campal de Varginha. A reportagem procurou a Polícia Militar para obter informações sobre o caso e aguarda retorno.