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ACIDENTE EM PARQUE

Cabo rompe em brinquedo e deixa quatro feridos em parque

Duas crianças estavam na cápsula a mais de 90 metros de altura quando cabo se rompeu durante a atração

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/04/2026 11:29

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Acidente em parque de diversões na Espanha deixou quatro feridos
Acidente em parque de diversões na Espanha deixou quatro feridos crédito: Redes sociais

Um acidente em um parque de diversões em Sevilha, na Espanha, deixou quatro pessoas feridas, incluindo duas crianças, na noite de sexta-feira (24/4). O incidente ocorreu por volta das 20h20, quando um cabo da atração Steel Max, um estilingue humano, se rompeu enquanto o brinquedo estava em funcionamento.

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A atração, do tipo estilingue, também conhecida como bungee jump reverso, impulsiona uma cápsula com dois ocupantes a mais de 90 metros de altura, podendo atingir velocidades superiores a 160 km/h. Durante a operação, um dos cabos de sustentação se rompeu, fazendo com que a cápsula perdesse estabilidade e batesse contra a estrutura de suporte.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o brinquedo falha. Nas imagens, é possível ver a cápsula balançando de forma descontrolada e atingindo um dos postes, enquanto espectadores gritam em desespero.

De acordo com os jornais locais, as duas crianças que estavam na cápsula ficaram feridas e foram encaminhadas a um centro de saúde. Outras duas pessoas, que estavam no solo, também sofreram ferimentos leves por serem atingidas por partes do equipamento.

Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros no local, e a área foi isolada pelos bombeiros e pela Defesa Civil. A Polícia de Sevilha realizou uma inspeção inicial na documentação e nas condições da atração, antes de encaminhar o caso à Polícia Nacional da Espanha, que assumiu a investigação.

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Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade das vítimas nem detalhes adicionais sobre as causas do acidente, que segue sob investigação. O parque era uma das atrações da Feira de Sevilha, um dos eventos mais importantes da região da Andaluzia, com mais de 150 anos de história.

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